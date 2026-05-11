Lazio, probabile formazione: le scelte per la finale di Coppa Italia
Ci avviciniamo verso la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì alle 21. Rispetto alla gara di campionato giocata sabato, Sarri è pronto a un po' di cambi in tutti i reparti: previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patric è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Di seguito la probabile formazione biancoceleste
- Portiere: MOTTA
- Terzino destro: MARUSIC
- Difensore centrale: GILA
- Difensore centrale: ROMAGNOLI
- Terzino sinistro: TAVARES
- Mezzala destra: BASIC
- Centrocampista centrale: PATRIC
- Mezzala sinistra: TAYLOR
- Ala destra: ISAKSEN
- Attaccante centrale: NOSLIN
- Ala sinistra: ZACCAGNI
- Previsti un po' di cambi rispetto alla sfida di campionato, a partire da Zaccagni, tornato ad allenarsi dopo la forte contusione al piede;
- rientro dal 1' anche per Isaksen - favorito per completare l'attacco con Noslin riferimento centrale - e Tavares;
- l'unico vero dubbio è nel ruolo di play, con Patric favorito su Rovella;
- Cataldi spera almeno nella convocazione, Cancellieri rimane in dubbio