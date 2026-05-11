Ci avviciniamo verso la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì alle 21. Rispetto alla gara di campionato giocata sabato, Sarri è pronto a un po' di cambi in tutti i reparti: previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patric è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Di seguito la probabile formazione biancoceleste

INTER, PROBABILE FORMAZIONE