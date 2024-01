Più evidente il turnover di Dionisi rispetto a quello di Gasperini per questi ottavi di finale. Riposano i big, specialmente davanti dove partono dalla panchina Laurienté, Pinamonti e soprattutto Berardi. Chance dal primo minuto per Castillejo, Ceide, Volpato e Mulattieri. Titolari anche Viti e Missori in difesa, così come il giovane Lipani a centrocampo