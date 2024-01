Calciomercato, le news di oggi in diretta

Il pezzo pregiato del mercato del Genoa è Radu Dragusin, il difensore centrale romeno che è finito nelle mire del Tottenham in Premier League. La richiesta dei rossoblu è di circa 35 miloni di euro ma al momento gli inglesi non sarebbero andati oltre i 22/23 milioni. Segue con attenzione gli sviluppi anche il Napoli, a caccia di un difensore centrale. che vorrebbe inserire nella trattativa il difensore Ostigaard, già in passato al Genoa