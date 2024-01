Juve, in coppa spazio a Perin e Rugani

Due Juventus diverse

Sempre Juve contro Salernitana, ma facile immaginare due squadre piuttosto diverse. Alla Continassa in vista dell’esordio stagionale in Coppa si pensa sì alle rotazioni, ma senza esagerare vista anche la rosa non certamente extra large. In porta toccherà a Perin, in difesa spazio a Rugani, nel mezzo Miretti e Iling Junior. Con Locatelli che può giocare in Coppa per poi riposare in campionato perché squalificato. Cambiaso invece torna dalla squalifica in campionato ed è più fresco di altri. Davanti potrebbe partire Milik dall’inizio.