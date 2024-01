All’Olimpico si gioca l’ottavo di finale tra i giallorossi e l’unica squadra di Serie B rimasta in tabellone. Chi vince affronta la Lazio ai quarti. Mourinho non rinuncia a Lukaku, con lui c’è Belotti in attacco. In porta gioca Svilar mentre Celik e Cristante completano la difesa a tre con Llorente. Vazquez e Coda per Stroppa

