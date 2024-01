Derby, bottiglia contro Bove e tensione tra tifosi

Durante il secondo tempo del derby di Coppa ItalIa tra Lazio e Roma, Edoardo Bove è stato colpito da una bottiglia di birra (presumibilmente di plastica) sotto la tribuna Tevere. Il centrocampista giallorosso era uscito dalla parte opposta del campo rispetto alle panchine, a un quarto d'ora dal termine del match per lasciare il posto a El Shaarawy. Poco prima della bandierina del calcio d'angolo Bove è stato colpito al collo dalla bottiglia di birra, che ha rilanciato verso la tribuna. Il giocatore giallorosso è rimasto un po' a massaggiarsi la parte dolorante prima di lasciare definitivamente il campo. Una volta arrivato in panchina è stato controllato dallo staff medico giallorosso.

Tensioni tra le tifoserie prima del match

Tensione sugli spalti dell'Olimpico prima del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma: mentre le squadre di riscaldavano in campo, c'è stato un fitto lancio di fumogeni e petardi tra i tifosi biancocelesti in Tribuna Tevere e quelli giallorossi assiepati nei Distinti Sud. Alcuni tifosi hanno anche scavalcato le rispettive recinzioni per cercare il

contatto ma poi la situazione è tornata sotto controllo, anche grazie all'intervento degli steward.