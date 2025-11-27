Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato di mercato prima del match: "Sazanov, Asllani e Nkounkou sono sul mercato, è evidente. Abbiamo tirato una linea all'interno e qualcuno dei 32 in rosa deve uscire. Conosciamo i ruoli in cui dobbiamo intervenire e ci sto lavorando. Cabral? Al momento non cerchiamo un attaccante"