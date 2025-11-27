35' - Adams riceve al limite, si gira e tira all'angolino: Torino in vantaggio
Roma-Torino, il risultato in diretta LIVE
Ottavi di finale di Coppa Italia, all'Olimpico la Roma ospita il Torino. Subito una chance per Pisilli, bravo Paleari a deviare in angolo. Risponde Adams (Svilar para) poi ci prova anche Wesley ma senza inquadrare la porta. La migliore occasione per El Shaarawy che calibra male il pallonetto, ma al 35' è Adams a sbloccare con un gran tiro da fuori
El Shaarawy fa tutto bene e sbaglia il tiro
30' - Grande azione della Roma sulla destra, con palla messa in mezzo per El Shaarawy che taglia andando incontro al pallone precedendo Tameze, aggira Paleari con il controllo ma poi cerca un pallonetto per mettere dentro, senza inquadrare la porta
24' - Ancora Roma: El Shaarawy sulla sinistra premia la sovrapposizione interna di Wesley che anziché guardare al centro cerca la conclusione da posizione un po' defilata, svirgolando con il mancino
23' - La Roma riparte veloce dopo un corner del Torino, Bailey salta Aboukhlal con un numero ma viene messo giù. Giallo per l'esterno granata
16' - Calcia la punizione Coco, ma il suo pallone non scende dopo aver scavalcato la barriera
14' - Gineitis corre verso la porta nel corridoio che Vlasic ha visto per lui, Rensch lo rincorre e lo tocca da dietro. Giallo per l'olandese e punizione per il Torino da posizione centrale
Svilar para su Adams
12' - Adams entra in area dal versante sinistro, poi cerca di piazzare verso il palo lontano con l'interno. Svilar va a terra e para
Ci prova subito Pisilli
3' - Soulé lavora sulla destra e poi mette al centro. Pisilli con una girata di prima impegna Paleari che con la mano aperta in tuffo mette in angolo alla sua sinistra
In tribuna allo stadio Olimpico è presente anche Robinio Vaz, da poco atterrato a Roma (domani le visite mediche)
Tutto pronto per il via
Cristante e Vlasic i capitani, l'arbitro Bonacina "dirige" ora il sorteggio tra i due. Roma in maglia bianca, quella con dettagli in verde. Torino con la terza divisa, quella nera
Squadre in campo, rivediamo le formazioni
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. All. Gasperini
- TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni
Ranieri: "Raspadori? Abbiamo lasciato stare"
Così invece Claudio Ranieri che ha spiegato la vicenda Raspadori: "Abbiamo cercato diversi giocatori e quando abbiamo capito che non era interessato alla nostra chiamata abbiamo lasciato stare"
Petrachi (ds Torino) conferma diverse uscite sul mercato
Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato di mercato prima del match: "Sazanov, Asllani e Nkounkou sono sul mercato, è evidente. Abbiamo tirato una linea all'interno e qualcuno dei 32 in rosa deve uscire. Conosciamo i ruoli in cui dobbiamo intervenire e ci sto lavorando. Cabral? Al momento non cerchiamo un attaccante"
Robinio Vaz è arrivato a Roma
Ecco le prime immagini di Robinio Vaz a Roma. Nella giornata di oggi i giallorossi hanno definito sia l'accordo con il Marsiglia, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni di euro bonus compresi, che con il francese classe 2007. Il giocatore è atterrato a Ciampino, pronto a iniziare già da domani mattina – con le visite mediche in programma – la sua nuova avventura con la maglia giallorossa
Torino, le scelte di Baroni
Tameze nella difesa a 3 con Ismajli e Coco; va in panchina Maripan. A centrocampo c'è Gineitis preferito a Casadei. Lazaro e Aboukhlal larghi, tandem d'attacco con Simeone e Adams.
- TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni
Roma, le scelte di Gasperini
Emergenza in attacco per Gasperini: senza Dovbyk e Ferguson, gioca dal 1' Bailey centravanti, con Soulé e El Shaarawy alle sue spalle. Dybala parte dalla panchina. In difesa non c'è Mancini, gioca il terzetto composto da Ghilardi-Ziolkowski-Rensch. In mezzo Pisilli preferito a Koné assieme a Cristante. Celik e Wesley sulle fasce.
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. All. Gasperini
I link giusti per seguire il mercato
Per restare sempre aggiornati sul mercato le possibilità sono infinite, su Sky. Al mattino c'è il podcast di Gianluca Di Marzio, con tutte le ultime notizie "nel tempo di un caffè". Su skysport.it ogni giorno il liveblog quotidiano per seguire in diretta tutte le trattative e, naturalmente, tabellone degli affari e "campetti" sempre aggiornati. Ecco un po' di link da mettere tra i preferiti:
Roma imperfetta ma con diverse certezze
La partita contro il Sassuolo, seconda vittoria consecutiva dopo lo stop di Bergamo, consegna a Gasperini una squadra che, seppur con le sue imperfezioni, vive oramai di diverse certezze e consolidate consapevolezze, che le permettono di superare anche i momenti meno felici di una partita
Le tante certezze di una Roma ancora imperfettaVai al contenuto
Perché Robinio Vaz non è una scommessa
Il dato dei gol segnati in relazione ai tiri è impressionante e a Gasperini può ricordare un attaccante con cui a Bergamo ha segnato la svolta dell'Atalanta. L'analisi da Sky Sport Insider
Vaz alla Roma è un investimento, non una scommessaVai al contenuto
Ma la Roma lavora anche su Malen dell'Aston Villa
Accelerata per chiudere, dato che sull'attaccante olandese potrebbe piombare l'Atletico Madrid con i soldi arrivati dall'Atalanta per Raspadori.
E' accaduto oggi: sfumato Raspadori, Roma vicina a Robinio Vaz
Raggiunto l'accordo verbale per il trasferimento dell'attaccante francese classe 2008 dal Marsiglia: è atteso in Italia in serata per visite mediche e firma. Decisivo il blitz a Parigi di Massara nella giornata di lunedì. Affare da 25 milioni di euro, bonus compresi. Questa sera a "Calciomercato - L'Originale" le ultime news
Roma, accordo verbale per Robinio VazVai al contenuto
Accadde oggi: la Roma prende Nakata
Esattamente il 13 gennaio del 2000 la Roma annunciava il colpo del suo mercato invernale, Hidetoshi Nakata, che si rivelerà determinante per la conquista dello scudetto nella stagione successiva. Operazione da oltre 50 miliardi di lire, considerando tutte le variabili in gioco: anche 4 miliardi in magliette del Perugia... da buttare
Nakata alla Roma costa 4 miliardi... di maglie. Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?Vai al contenuto
Chi passa trova l'Inter
Chi vince stasera tra Roma e Torino trova l'Inter ai quarti. Un tabellone, quello della Coppa Italia, che a differenza dello scorso anno (quando l'Empoli si spinse in semifinale) non ha lasciato spazio per grandi sorprese. È uscito di scena il Milan, battuto però dalla Lazio in casa. Il Napoli ha avuto bisogno dei rigori per eliminare il Cagliari. In attesa delle ultime partite, le teste di serie sono tutte avanzate. All'appello, oltre a Roma-Torino, manca la sfida tra Fiorentina e Como, attesa martedì 27 gennaio. Chi passa, affronta i campioni d'Italia in carica.
Coppa Italia 2025/26, il tabellone completoVai al contenuto
Per la Roma è il debutto nell'attuale edizione di Coppa Italia, grazie al quinto posto dello scorso anno in campionato. Il Torino invece ha già superato due turni, eliminando nell’ordine Modena e Pisa.
In Coppa Italia Roma e Torino si sono sfidate 22 volte con 9 vittorie giallorosse, 7 del Torino e 6 pareggi in totale.
Nell’ultimo faccia a faccia in Coppa Italia si impose il Torino 2-1 nel 2018 allo stadio Olimpico, mentre per completare il quadro degli ottavi di finale si dovrà attendere soltanto Fiorentina Como in calendario il 27 gennaio.
Se l’ultimo duello ha sorriso al Torino grazie a un 1-0 esterno sorprendente, la serie complessiva degli ultimi cinque match parla di tre successi Roma, un pareggio e una vittoria granata.
Quello tra Roma e Torino è un appuntamento storico del calcio italiano. Complessivamente sono 187 i precedenti.
La Roma è uscita vincente ben 81 volte, contro le 58 dei piemontesi. Sono 48, invece, i pareggi.
In casa la Roma vanta 59 vittorie su 95 partite, mentre il Torino ha vinto 18 volte, esattamente come le sfide terminate con risultato di parità.