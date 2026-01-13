Offerte Sky
Roma, Ranieri: "Raspadori non ha mai voluto parlare con noi e abbiamo desistito"

Calciomercato

Il senior advisor della Roma ha parlato del mancato arrivo dell'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid che tornerà in Italia (ma non sarà un nuovo giocatore giallorosso). "Abbiamo capito che non voleva venire. Sarà stato per il fatto che lo avremmo preso in prestito, non lo so..."

CALCIOMERCATO: IL LIVE DI OGGI - ROMA-TORINO LIVE

Prima l'interesse e il corteggiamento da parte della Roma, poi l'acquisto (a titolo definitivo) da parte dell'Atalanta. Prima della partita di Coppa Italia contro il Torino, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha parlato a Sportmediaset dell'affare sfumato: "Per quanto riguarda Raspadori, abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito". Poi ha aggiunto: "Abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito o non lo compravamo, questo non lo so", ha concluso. 

da sky insider

Perché Raspadori ha scelto l'Atalanta

La formula del trasferimento all'Atalanta

All'Atalanta si ricompone la coppia d'oro del Sassuolo con Scamacca. Giacomo Raspadori torna in Italia ed è pronto a rilanciarsi, anche con un Mondiale di calcio da conquistare sullo sfondo. L'attaccante ex Atletico si trasferirà a Bergamo in cambio di 22 milioni più uno di euro all'Atletico. Cifra che, in questo momento, Roma e Napoli (interessate al giocatore) non potevano spendere.

 

