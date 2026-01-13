Il senior advisor della Roma ha parlato del mancato arrivo dell'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid che tornerà in Italia (ma non sarà un nuovo giocatore giallorosso). "Abbiamo capito che non voleva venire. Sarà stato per il fatto che lo avremmo preso in prestito, non lo so..."

Prima l'interesse e il corteggiamento da parte della Roma, poi l'acquisto (a titolo definitivo) da parte dell'Atalanta. Prima della partita di Coppa Italia contro il Torino, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha parlato a Sportmediaset dell'affare sfumato: "Per quanto riguarda Raspadori, abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito". Poi ha aggiunto: "Abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito o non lo compravamo, questo non lo so", ha concluso.