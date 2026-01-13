E' stato raggiunto l'accordo verbale per il trasferimento di Robinio Vaz dal Marsiglia alla Roma. L'attaccante francese classe 2008 è atteso in Italia per visite mediche e firma. Decisivo il blitz a Parigi di Massara nella giornata di lunedì. Affare da 25 milioni di euro, bonus compresi

Rinforzo offensivo per la Roma allenata da Gian Piero Gasperini. C'è infatti l'accordo verbale per l'arrivo del 18enne francese Robinio Vaz del Marsiglia. Dopo il blitz in Francia di Massara, che nella giornata di lunedì 12 gennaio ha incontrato a Parigi gli agenti e la famiglia del classe 2008, il giocatore ha ribadito il suo sì al trasferimento in giallorosso anche nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio. Resta da formalizzare la chiusura della trattativa, prima della partenza per l'Italia (nelle prossime ore) di Robinio Vaz per visite mediche e firma. Già trovato anche l'accordo tra Roma e Marsiglia, per un affare da 25 milioni di euro, bonus compresi.

Le caratteristiche dell'attaccante francese

Robinio Vaz è una punta centrale con una struttura fisica imponente (è alto 185 centimetri), capace di giocare spalle alle porta favorendo gli inserimenti dei compagni di squadra. Tra le caratteristiche del 18enne francese (nato il 17 febbraio 2007 a Mantes-la-Jolie, periferia nord ovest di Parigi) anche la rapidità nello scatto e un piede destro molto efficace in area di rigore.

La stagione di Robinio Vaz

In questa prima parte di stagione con la maglia del Marsiglia ha disputato 14 partite (per un totale di 373 minuti) in Ligue 1 con 4 reti e 2 assist. Sono invece 4 le presenze in Champions League, per un totale di 30 minuti, oltre a 27 minuti giocati in Coppa di Francia. Lo scorso anno 10 presenze e 6 gol nella seconda squadra del Marsiglia, dove il giocatore di origini senegalesi e guineensi era approdato dal Sochaux nell'estate del 2024. Una presenza in amichevole nella nazionale francese Under 20, contro la Spagna lo scorso settembre.