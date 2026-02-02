35' - La sblocca l'Inter: segna Bonny
Kamate lavora un buon pallone sulla destra poi la mette in mezzo per Bonny che, dimenticato dalla difesa del Toro, colpisce indisturbato di testa e batte Paleari
Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia e la prima sfida vede di fronte Inter e Torino. Ampio turnover per Chivu che manda in campo i due giovani Kamate e Cocchi. C'è anche Diouf. Davanti Bonny-Thuram. Cambia anche Baroni con Kulenovic insieme a Njie. Gioca anche Anjorin
INTER (3-5-2): J. Martinez.; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Thuram. All. Chivu
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. All. Baroni
31'- Primo, vero tentativo da parte del Torino con una conclusione dal limite dell'area di Vlasic e la palla che si spegne di poco alta
30' - Gioco poco fluido in questa metà di primo tempo, il Torino non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Martinez, l'Inter fa fatica a finalizzare
23' - Prova ad alzare il ritmo l'Inter, adesso il Torino sembra un po' accusare la pressione dei nerazzurri
20' - Inter vicina al vantaggio, ci prova Carlos Augusto con una conclusione da fuori, la palla scheggia la traversa
12' - E' L'Inter a fare la partita con il Torino molto compatto sotto la linea della palla pronto a ripartire
5' - Primo tentativo da parte dell'Inter in percussione centrale, palla a Bonny che dal limite si gira e calcia, conclusione centrale poarata da Paleari
4' - Buoni ritmi in avvio nella partita di Monza con il Torino che prova ad affrontare l'Inter a viso aperto
Si parte a Monza
Squadre in campo e inno della Serie A
Ci siamo quasi, tutto pronto a Monza per Inter-Torino, primo quarto di finale di Coppa Italia
"Noi scendiamo in campo sempre per vincere. La Coppa Italia è un obiettivo importante e oggi vogliamo andare avanti - dice - Ho già segnato in Coppa Italia e voglio rifarlo oggi, sto crescendo"
Anche Baroni cambia e in attacco schiera la coppia Kulenovic-Njie. A centrocampo spazio per Prati e Anjorin. Tameze nella linea dei tre di difesa
Ampio turnover per Chivu che manda in campo i due giovani Konate e Cocchi. La coppia d'attacco è composta da Bonny e Thuram. Spazio per Frattesi e Diouf. Martinez in porta
Iniziano oggi i quarti di finale di Coppa Italia. Si parte con Inter-Torino, in programma questa sera alle 21 sul neutro di Monza per l'indisponibilità di San Siro a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovedì, sempre alle 21, toccherà ad Atalanta-Juventus. Bologna-Lazio si giocherà mercoledì 11 febbraio. Il giorno prima, il 10 febbraio alle 21 la sfida fra il Napoli e il Como. Tra le teste di serie sono state già eliminate agli ottavi Roma e Fiorentina, oltre che il Milan. Di seguito il tabellone completo con tutti i match in programma, i risultati già maturati e i possibili incroci nei prossimi turno
E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso dell’Inter e scoppiato accanto al portiere Audero, durante la partita contro la Cremonese. Per il club nerazzurro multa di 50mila euro e diffida specifica che potrebbe portare, in caso si ripetessero episodi simili, fino alla squalifica del campo
L'Inter ha vinto 12 delle ultime 13 sfide ufficiali contro il Torino (1 pareggio) - tutte in Serie A - incluse tutte le sette più recenti; i nerazzurri non hanno mai ottenuto otto successi consecutivi contro i granata tra tutte le competizioni (dal 1929/1930), a quota sette anche una striscia tra il 2002 e il 2008
L'ultima vittoria del Torino contro l'Inter in un match ufficiale risale a più di sette anni fa, ovvero al 27 gennaio 2019 in Serie A: 1-0 con gol di Armando Izzo, con Walter Mazzarri allenatore all'Olimpico Grande Torino
Inter e Torino tornano ad affrontarsi in una partita al di fuori della Serie A per la prima volta dopo 35 anni, ovvero dal 23 gennaio 1991 negli ottavi di finale di Coppa Italia; i granata, allenati da Emiliano Mondonico, eliminarono i nerazzurri, con alla guida Giovanni Trapattoni, in quel turno grazie al successo per 1-0 casalingo al ritorno, dopo aver perso 2-1 l'andata in trasferta.
Questa sarà la 16^ sfida tra Inter e Torino in Coppa Italia: i granata conducono per otto vittorie a cinque, completano due pareggi - solo contro il Milan (10) i granata hanno ottenuto più successi nel torneo che contro i nerazzurri (8, come contro la Roma).
Dopo aver perso le prime due sfide casalinghe in Coppa Italia contro il Torino (fra il 1939 e il 1968), l'Inter ha vinto tutte le successive cinque partite interne contro i granata nel torneo, segnando 8 reti e subendone solo una.
Nelle precedenti sei edizioni della Coppa Italia (dal 2019/2020) l'Inter ha raggiunto la semifinale in cinque occasioni, solo nel 2023/2024 non ha raggiunto la penultima fase del torneo nel periodo (essendo stata eliminata dal Bologna agli ottavi di finale).
Il Torino potrebbe raggiungere la semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 1993/1994; i granata infatti nelle ultime quattro edizioni in cui hanno disputato i quarti di finale del torneo sono stati eliminati in questa fase (2022/2023 contro la Fiorentina, 2019/2020 contro il Milan, 2017/2018 contro la Juventus e 2008/2009 contro la Lazio).
Dopo aver vinto contro Modena, Pisa e Roma, il Torino potrebbe ottenere 4 successi di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo fra maggio e agosto 1988 (5 in quel caso).
Il Torino è la squadra contro cui Marcus Thuram ha segnato più gol in carriera nei top-5 campionati europei tra tutte le competizioni: 6reti in quattro sfide (tutte in Serie A), inclusa la sua unica tripletta con l'Inter in gare ufficiali il 5 ottobre 2024 al Meazza
Casadei è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, senza però esordire in prima squadra; dopo avere segnato soltanto una rete nelle prime 18 gare ufficiali in questa stagione (1-0 contro il Pisa, in Coppa Italia, il 25 settembre scorso), il classe 2003 ne ha realizzate 2 nelle sei disputate da inizio 2026