Inter, chi sono Matteo Cocchi e Issiaka Kamate: i due talenti lanciati titolari da ChivuINTER
Introduzione
Il primo aveva già giocato in Champions e in Coppa Italia con la prima squadra dell'Inter, mai però da titolare. Il secondo è invece all'esordio assoluto coi 'grandi', ma ha già avuto esperienze all'estero e in B. Ecco Matteo Cocchi e Issiaka Kamate, rispettivamente classe 2007 e 2004, i due giovanissimi esterni dell'U23 schierati titolari da Chivu nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino. E se il primo ha giocato 'alla Dimarco', il francese ha servito l'assist dell'1-0 a Bonny. Proviamo a conoscerli meglio
Quello che devi sapere
Chi è Matteo Cocchi
Classe 2007, nato a Imola, professione terzino sinistro. Ecco l'identikit del laterale da tempo nel giro delle Nazionali azzurre dall'U15 all'U20, lui che da questa stagione gioca in pianta stabile nella squadra U23 iscritta alla Serie C. Il suo nome non è una novità per i tifosi nerazzurri né tantomeno per Cristian Chivu, che gli diede fiducia ai tempi della Primavera facendolo giocare sotto età (ben 34 presenze nella stagione 2023/24). E che non ha avuto dubbi a schierarlo titolare nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino
Quel debutto da brividi in Champions
Dobbiamo tornare all'11 marzo 2025, ritorno degli ottavi di Champions League vinti 2-1 dall'Inter contro il Feyenoord. Passaggio del turno e festa doppia per Matteo Cocchi e l'amico Thomas Berenbruch, che all'84' erano stati inseriti da Simone Inzaghi al posto di Frattesi e Acerbi. (NEL VIDEO LA LORO GIOIA PER L'ESORDIO IN CHAMPIONS). Lo scorso 3 dicembre, invece, il terzino interista aveva giocato 30 minuti a gara in corso negli ottavi dominati 5-1 contro il Venezia. Ma contro il Torino ai quarti è stata una prima volta da titolare per Matteo
L'identikit
Terzino sinistro di spinta, Cocchi è stato un punto fermo nelle giovanili nerazzurre così come lo è oggi nell'U23 allenata da Stefano Vecchi (15 presenze, un gol e un assist in questa stagione). Campione a livello Primavera nella scorsa stagione nell'Inter di Zanchetta, Matteo aveva convinto anche in Youth League con 2 reti e altrettanti assist. Esterno a tutta fascia, fluido nella corsa e dal piede efficace, è stato recentemente blindato dall'Inter con un contratto fino al 2030. E, come detto, Chivu lo conosce particolarmente bene...
Sulle orme di Dimarco, ma Theo...
Cresciuto calcisticamente a Molinella, vicino a Bologna, presenta qualche tatuaggio sul braccio destro tra cui il numero 3 (quello che indossa con l'U23). In realtà Cocchi è cresciuto proprio nel vivaio del Bologna, dove papà Edgardo vinse uno scudetto con le giovanili sotto la guida di un giovane Davide Ballardini. Nel 2021 il trasferimento in nerazzurro per 50mila euro, lui che da tempo è stato aggregato alla prima squadra anche nei ritiri estivi. Il riferimento non può che essere Federico Dimarco, ma in passato aveva raccontato di apprezzare particolarmente anche l'ex milanista Theo Hernandez
Chi è Issiaka Kamate
Il suo è stato un debutto a sorpresa, chance dettata dall'indisponibilità di Matteo Darmian a causa di una sindrome gastrointestinale acuta. Classe 2004, francese di origini ivoriane nato a Aulnay-sous-Bois, a una ventina di chilometri da Parigi, è un altro punto fermo dell'Inter U23 di Stefano Vecchi dove piace per duttilità tra il centrocampo e la fascia. Era stato scoperto attraverso una piattaforma di video amatoriali, ora ha provato la gioia di esordire in prima squadra a 21 anni
Dalle Banlieu di Parigi all'Inter
Cresciuto nei settori giovanili dell’Esperance Aulnaysienne e del Montfermeil prima di essere notato dagli scout interisti, Kamate fu costretto a saltare il provino a causa della pandemia ma successivamente fu bloccato e contrattualizzato dai nerazzurri. E dal 2021 è nel giro delle giovanili dell'Inter dove ha lasciato il segno anche per la potenza atletica. Se n'era accorto anche Cristian Chivu...
Bomber con Chivu, oggi veste la '10'
Dobbiamo tornare alla stagione 2023/24 con la Primavera dell'Inter dove, tra tutte le competizioni, mette insieme 13 gol e 6 assist in 37 partite. Il suo allenatore era Chivu che lo schierava principalmente da ala destra di piede mancino ma, come detto, oggi convince sia da centrocampista che da esterno a tutto campo: 5 reti e 3 assist il suo bilancio stagionale con l'U23 di Vecchi dove indossa una maglia prestigiosa. Proprio la '10'...
Esperienze all'estero e in Serie B
Entrambe risalenti alla scorsa stagione, iniziata in Portogallo con l'Avs Futebol (massima divisione) dove mette insieme 9 presenze. Partite che diventano 10 da febbraio in Serie B col Modena allenato da Mandelli, ovvero la squadra dalla quale i nerazzurri hanno appena acquistato (e lasciato in prestito) un altro talentuosissimo francese come Yanis Massolin. Ma intanto il presente in prima squadra lo ha conquistato Issiaka Kamate
Cocchi come 'Dimash', che assist Kamate!
Nello stadio a Monza dove abitualmente giocano con l'U23, i due baby nerazzurri hanno avuto un impatto positivo a partire dal più giovane Cocchi. Schierato esterno sinistro a tutto campo come Dimarco, Matteo si è infatti incaricato di calciare corner e punizioni proprio come il titolarissimo che sostituisce. E che dire di Kamate? Schierato sull'altra fascia, lui che è mancino, il francese ha servito al 35' l'assist dell'1-0 a Bonny: ottima la giocata a disorientare Obrador, altrettanto efficace il cross per il compagno servito col piede destro