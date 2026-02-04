Introduzione

Il primo aveva già giocato in Champions e in Coppa Italia con la prima squadra dell'Inter, mai però da titolare. Il secondo è invece all'esordio assoluto coi 'grandi', ma ha già avuto esperienze all'estero e in B. Ecco Matteo Cocchi e Issiaka Kamate, rispettivamente classe 2007 e 2004, i due giovanissimi esterni dell'U23 schierati titolari da Chivu nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino. E se il primo ha giocato 'alla Dimarco', il francese ha servito l'assist dell'1-0 a Bonny. Proviamo a conoscerli meglio



INTER-TORINO 2-1, LA CRONACA