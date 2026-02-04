 Colonia Inter 1-3, record di tifosi per la Youth League: 50mila al RheinEnergieStadion | Sky Sport
Colonia Inter 1-3, 50mila tifosi per una partita di Youth League: è record. Le FOTO

YOUTH LEAGUE fotogallery
11 foto

È sempre Champions, ma per i più giovani: nei sedicesimi di Youth League, l’Inter U20 di Benny Carbone ha battuto il Colonia 3-1 ai supplementari. Per i tedeschi era la prima storica qualificazione a questa fase, celebrata giocando per la prima volta al RheinEnergieStadion: 50mila tifosi sugli spalti, record assoluto per la competizione. Spettacolo sulle tribune e in campo con i nerazzurri che, con due reti nel recupero, staccano il pass per gli ottavi

50MILA SPETTATORI PER COLONIA-INTER U20: IL VIDEO

