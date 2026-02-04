Colonia Inter 1-3, 50mila tifosi per una partita di Youth League: è record. Le FOTO
È sempre Champions, ma per i più giovani: nei sedicesimi di Youth League, l’Inter U20 di Benny Carbone ha battuto il Colonia 3-1 ai supplementari. Per i tedeschi era la prima storica qualificazione a questa fase, celebrata giocando per la prima volta al RheinEnergieStadion: 50mila tifosi sugli spalti, record assoluto per la competizione. Spettacolo sulle tribune e in campo con i nerazzurri che, con due reti nel recupero, staccano il pass per gli ottavi
- 50 mila spettatori per una partita di Youth League: numeri che in Italia non si vedono nemmeno per le sfide più importanti. In Germania, invece, è successo in un mercoledì pomeriggio (4 febbraio), per una partita storica ma pur sempre con protagonisti ragazzi del settore giovanile.
- Per il Colonia era già una gara storica: per la prima volta, la formazione giovanile ha raggiunto i sedicesimi di Youth League dopo aver superato entrambe le sfide del percorso Campioni.
- Ed entrerà nella storia della Youth League: i 50 mila presenti al RheinEnergieStadion per Colonia-Inter rappresentano il nuovo record assoluto di spettatori nella competizione, superando i 40.368 di Trabzonspor-Inter.
- È l'Inter a sbloccare la partita al 49' con la rete del classe 2008 Leonardo Bovio
- A 10' dalla fine, Fynn Schenten fa esplodere di gioia lo stadio regalando il pareggio che sembra indirizzare il match verso i calci di rigore
- L’Inter gela i 50mila del RheinEnergieStadion con il gol di Zarate al 97’. L’attaccante esulta con le mani alle orecchie, provocando ironicamente i tifosi del Colonia che avevano sostenuto i loro ragazzi per tutta la partita.
- Nel finale concitato, anche il portiere del Colonia sale per l’ultimo corner, ma l’Inter riparte in contropiede: Kukulis firma il 3-1 a porta vuota. E l’esultanza parla da sola.
- Il sorteggio si terrà a Nyon venerdì 6 febbraio alle 13
- Scene emozionanti a fine gara: nonostante la sconfitta, i tifosi del Colonia applaudono e cantano per i loro ragazzi che vanno sotto la curva. Immagini incredibili e storiche