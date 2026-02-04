Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 24^ giornataSerie A
Introduzione
Uscito nel finale di Bologna-Milan, come ha spiegato anche Max Allegri nel post partita Davide Bartesaghi ha accusato solamente dei crampi. Attenzione anche agli aggiornamenti che arrivano su Leao e Pulisic. Ricordiamo che la 24^ giornata avrà 9 partite nel weekend. È arrivato il responso sulle condizioni di Keinan Davis. L'Udinese perde il proprio riferimento offensivo per un mese. Gli esami hanno evidenziato una una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Conte perde un altro pezzo dopo la vittoria contro la Fiorentina. Out Di Lorenzo, costretto a lasciare lo stadio in stampelle: distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e almeno 40 giorni di stop per il capitano azzurro
Juventus-Lazio perde due protagonisti: Yildiz da una parte, si punta a rivederlo in campo contro l'Inter, e Zaccagni dall'altra. Due cartellini rossi sventolati nell'ultimo turno: Ahanor in casa Atalanta e Sarr che salterà una sfida delicatissima. Dei tantissimi diffidati, in 4 hanno preso un giallo che impedirà loro di essere a disposizione. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 24^ giornata di Serie A
ATALANTA
24^ giornata: Atalanta-Cremonese
- AHANOR - Squalificato almeno un turno. Salta la Cremonese
- DE ROON - Squalificato un turno. Salta la Cremonese
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientrato stabilmente in gruppo. Recuperabile per la 24^ giornata
BOLOGNA
24^ giornata: Bologna-Parma
- LUCUMI' - Lesione di basso grado al bicipite femorale. Recuperabile per la 24^ giornata
- DE SILVESTRI - Colica addominale. Recuperabile per la 24^ giornata
CAGLIARI
24^ giornata: Roma-Cagliari su Sky Sport
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. In dubbio per la sfida contro la Roma
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
Il Como non giocherà nel weekend del 7-8 febbraio. La gara contro il Milan sarà recuperata il 18 febbraio
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto nella seconda metà di febbraio
- GOLDANIGA - Problema al piede. Recuperabile per la 25^ giornata
CREMONESE
24^ giornata: Atalanta-Cremonese
- PAYERO - Problema fisico. In dubbio per la 24^ giornata
- COLLOCOLO - Problema muscolare. Rientro previsto per fine febbraio
- BONDO - Distrazione ai flessori della coscia. Rientro nella seconda metà di febbraio
- VANDEPUTTE - Problema fisico. In dubbio per la 24^ giornata
- SANABRIA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche l'Atalanta
FIORENTINA
24^ giornata: Fiorentina-Torino su Sky Sport
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda parte di febbraio
- RUGANI - Lesione di medio grado al gemello mediale. In forte dubbio per Torino
GENOA
24^ giornata: Genoa-Napoli
- BALDANZI - Problema al retto femorale. In dubbio per la 24^ giornata
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a metà febbraio
INTER
24^ giornata: Sassuolo-Inter su Sky Sport
- BARELLA - Lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. In forte dubbio per la trasferta contro il Sassuolo
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo sinistro. Si punta al rientro contro la Juventus
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. Rientro previsto tra metà e fine febbraio
JUVENTUS
24^ giornata: Juventus-Lazio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto a marzo
- YILDIZ - Sovraccarico all'adduttore sinistro. Salta la Lazio
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
24^ giornata: Juventus-Lazio
- PELLEGRINI - Squalificato un turno. Salta la Juventus
- ZACCAGNI - Problema all'addome. Rientro previsto a fine febbraio
- PATRIC - Problema al polpaccio. In dubbio per la 24^ giornata
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
24^ giornata: Lecce-Udinese
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. In dubbio per la gara contro l'Udinese
MILAN
Il Milan non giocherà nel weekend del 7-8 febbraio. La gara contro il Como sarà recuperata il 18 febbraio
- PULISIC - Borsite all'altezza dell'ileopsoas. Recuperabile per la 25^ giornata
- SAELEMAEKERS - Problema muscolare. Si punta al recupero per la sfida del 18 febbraio
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella prima metà di marzo
NAPOLI
24^ giornata: Genoa-Napoli
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Rientro previsto a inizio aprile
- MILINKOVIC-SAVIC - Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Recuperabile per la 24^ giornata
- MAZZOCCHI - Contusione. Recuperabile per la sfida contro il Genoa
- RRAHMANI - Lesione distrattiva al gluteo. Si prova il recupero per la trasferta di Genova
- POLITANO - Lesione alla coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di febbraio
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
- ANGUISSA - Lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di febbraio
- GILMOUR - Pubalgia, operato. Dovrebbe saltare anche il Genoa
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo
PARMA
24^ giornata: Bologna-Parma
- VALENTI - Lesione muscolare di primo grado ai flessori. Rientro non prima di fine febbraio
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo
PISA
24^ giornata: Verona-Pisa
- SEMPER - Infiammazione al ginocchio. In dubbio per la 24^ giornata
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
- DENOON - Problema alla caviglia. Salta il Pisa
- ALBIOL - Problema muscolare. Rientro previsto a fine febbraio
- VURAL - Problema al ginocchio. Possibile rientro a metà febbario
ROMA
24^ giornata: Roma-Cagliari su Sky Sport
- DYBALA - Lieve infiammazione della capsula laterale. Rientro a metà febbraio
- KONE' - Lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto verso fine febbraio
- FERGUSON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 24^ giornata
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
- EL SHAARAWY - Infiammazione al tendine. In dubbio per la 24^ giornata
- FERGUSON - riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra
SASSUOLO
24^ giornata: Sassuolo-Inter su Sky Sport
- BOLOCA - Problema al ginocchio. Possibile rientro a metà febbraio
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
24^ giornata: Fiorentina-Torino su Sky Sport
- VLASIC - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- PRATI - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- ABOUKHLAL - Problema muscolare al flessore. In forte dubbio per la 24^ giornata
- ISMAJLI - Problema ai flessori. Rientro fine febbraio
- GINEITIS - Distrazione parziale ai flessori. Rientro nella seconda metà di febbraio
- SIMEONE - Problema muscolare. In dubbio per la 24^ giornata
- ILIC - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 24^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
24^ giornata: Lecce-Udinese
- PIOTROWSKI - Trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Dovrebbe tornare a disposizione a fine febbraio
- KAMARA - Problema muscolare. In dubbio per la 24^ giornata
- BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro nella seconda metà di febbraio
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro Stagione finita
VERONA
24^ giornata: Verona-Pisa
- SARR: squalificato un turno. Salta il Pisa
- GAGLIARDINI - Frattura costale. Tempi di recupero da valutare
- BELLA-KOTCHAP - Problema fisico. Si tenta il recupero per la sfida contro il Pisa
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. In forte dubbio per la 24^ giornata
- BELGHALI - Problema alla caviglia. Si prova il recupero per la 24^ giornata