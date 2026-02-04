Introduzione

Uscito nel finale di Bologna-Milan, come ha spiegato anche Max Allegri nel post partita Davide Bartesaghi ha accusato solamente dei crampi. Attenzione anche agli aggiornamenti che arrivano su Leao e Pulisic. Ricordiamo che la 24^ giornata avrà 9 partite nel weekend. È arrivato il responso sulle condizioni di Keinan Davis. L'Udinese perde il proprio riferimento offensivo per un mese. Gli esami hanno evidenziato una una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Conte perde un altro pezzo dopo la vittoria contro la Fiorentina. Out Di Lorenzo, costretto a lasciare lo stadio in stampelle: distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e almeno 40 giorni di stop per il capitano azzurro



Juventus-Lazio perde due protagonisti: Yildiz da una parte, si punta a rivederlo in campo contro l'Inter, e Zaccagni dall'altra. Due cartellini rossi sventolati nell'ultimo turno: Ahanor in casa Atalanta e Sarr che salterà una sfida delicatissima. Dei tantissimi diffidati, in 4 hanno preso un giallo che impedirà loro di essere a disposizione. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 24^ giornata di Serie A