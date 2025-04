È successo proprio il primo del mese, ma non è un pesce d'aprile. Semplicemente, un'impresa pazzesca firmata da una squadra tedesca della 3.Liga, l'equivalente della nostra Serie C. L'Arminia Bielefeld ha battuto ed eliminato 2-1 in rimonta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, detentore del trofeo (vinto l'anno scorso in finale contro un club di "B" come il Kaiserslautern). È la quarta squadra della Bundes eliminata dall'Arminia in coppa: nessun club di terza divisione era riuscito in un risultato simile. Fino al 2022 giocavano in Bundes, poi sono arrivate due retrocessioni di fila. In finale troverà una tra Stoccarda e Lipsia (semifinale mercoledì 2 aprile alle 20.45 live su Sky e in streaming su NOW). E che festa a fine partita coi tifosi…

VIDEO. LA SPETTACOLARE FESTA DEI TIFOSI DOPO LA VITTORIA