"La mia vita da preparatore atletico": il racconto di Daniele Tozzi

“Ci chiamano i prof e siamo dei veri e propri consulenti strategici”. Daniele Tozzi, preparatore atletico della Lazio femminile e con un passato anche nella Serie A maschile, racconta a Sky Sport Insider il ruolo del preparatore atletico. Specializzato nel recupero degli infortuni, non ha dubbi: “L'infortunio è multifattoriale, prevederlo è impossibile! Meglio parlare di riduzione del rischio. Come direbbe Michael Boyle (uno dei più esperti preparatori di forza e condizionamento fisico): 'God prevents, we reduce'"