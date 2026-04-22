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l'intervista

"La mia vita da preparatore atletico": il racconto di Daniele Tozzi

Margherita Cirillo

Margherita Cirillo

“Ci chiamano i prof e siamo dei veri e propri consulenti strategici”. Daniele Tozzi, preparatore atletico della Lazio femminile e con un passato anche nella Serie A maschile, racconta a Sky Sport Insider il ruolo del preparatore atletico. Specializzato nel recupero degli infortuni, non ha dubbi: “L'infortunio è multifattoriale, prevederlo è impossibile! Meglio parlare di riduzione del rischio. Come direbbe Michael Boyle (uno dei più esperti preparatori di forza e condizionamento fisico): 'God prevents, we reduce'"

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