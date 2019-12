PSV, esonerato Van Bommel: fatale la sconfitta col Feyenoord

Mark Van Bommel non è più l’allenatore del PSV Eindhoven. Il club olandese ha comunicato la propria decisione dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno di campionato contro il Feyenoord, che ha aggravato la posizione in classifica. Il PSV infatti è ora a dieci punti dall’Ajax capolista e al momento è fuori dalla zona Champions League, al quarto posto. Inoltre, in Europa League gli olandesi sono stati eliminati alla fase a gironi, chiusa con 8 punti in sei partite dietro il LASK e lo Sporting di Lisbona.

La nota del club

Con la seguente nota, apparsa sui propri canali ufficiali, il PSV ha comunicato così l’esonero di Van Bommel.

Il PSV si separa dall'allenatore Mark Van Bommel dopo i recenti risultati deludenti. "Le prestazioni e i risultati sono stati lontani da ciò che ci aspettavamo" ha spiegato il direttore generale Toon Gerbrands. "Le partite stanno dando la misura del momento ma abbiamo sempre guardato da vicino i progressi in questo percorso. Abbiamo sempre provato a aiutare e supportare chiunque altro al PSV ed è ciò che abbiamo fatto anche negli ultimi mesi. L'interesse del club viene sempre prima di tutto. Dopo una ricognizione sullo stato attuale della prima squadra, siamo giunti a questa decisione dolorosa. Abbiamo provato tutti a far cambiare le cose, ma purtroppo non ci siamo riusciti". Il PSV annuncerà un sostituto temporaneo nella giornata di oggi. Il nostro più sincero ringraziamento va a Mark Van Bommel per il suo impegno negli ultimi 18 mesi.