Annata da dimenticare per l'Ajax che, dopo le difficoltà in Eredivisie, subisce una clamorosa eliminazione al secondo turno della Coppa d'Olanda. La squadra allenata da John Van't Schip è stata battuta dall'Hercules, piccolo club che milita nella quarta serie olandese. Lancieri sconfitti nel recupero 3-2

Una stagione a dir poco complicata per l'Ajax, club più prestigioso d'Olanda e tra i più importanti in Europa. Dopo le difficoltà in Eredivisie dove in questa stagione i Lancieri sono stati anche in fondo alla classifica salvo poi riprendersi e attestarsi, attualmente, al quinto posto, la squadra allenata da John Van't Schip è stata eliminata al secondo turno della Coppa d'Olanda dall'Hercules, club che milita nella quarta divisione. Statisticamente si tratta della peggior sconfitta dell'Ajax che mai nella sua storia aveva perso contro una squadra di una categoria così bassa e poi anche perché arrivata a tempo praticamente scaduto.

Infatti, l'Hercules si era portato sul 2-0, salvo poi subire il ritorno dei Lancieri in rete all'84' e all'89', ma in pieno recupero i padroni di casa hanno compiuto l'impresa battendo i più quotati avversari per 3-2. Un'ulteriore battuta d'arresto che non fa altro che certificare la complicata stagione dell'Ajax, eliminato anche dalla fase a gironi dell'Europa League e ora costretto a giocare il playoff per la permanenza in Conference contro il Bodo-Glimt.