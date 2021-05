L'Ajax è campione d'Olanda: è il titolo numero 35

L'Ajax è campione d'Olanda . La formazione di Ten Hag, fresco di rinnovo con il club biancorosso fino al 2023, ha conquistato l'Eredivisie con tre giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 4-0 contro l'Emmen. Alla Johan Cruijff Arena decisivi i gol di Timber, Haller, Rensch e Klaassen che hanno proiettato l'Ajax a +15 dal primo inseguitore in classifica, il Psv Eindhoven.

È il 35° titolo nazionale

Nessuno come l'Ajax nella storia dell'Eredivisie: per i lancieri, infatti, è il 35° titolo nazionale. Un record. È il secondo trionfo consecutivo vinto dai biancorossi visto che, nella passata stagione, il campionato è stato interrotto a causa della pandemia e non è stato assegnato il titolo. I numeri parlano anche di 93 gol in stagione: il miglior marcatore è Tadic, autore di quattordici gol. In doppia cifra anche Klaassen con 12 reti.