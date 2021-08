L'Ajax ha presentato la terza divisa di questa stagione ispirata a Bob Marley e a "Three Little Birds", canzone scritta nel 1976 diventata nel corso degli ultimi anni un vero e proprio inno per i tifosi olandesi. "Sono commossa che l’Ajax abbia preso Three Little Birds e ne abbia fatto il suo inno", dichiarò la figlia dell'icona reggae Cedella Marley. Le foto e il bellissimo video-omaggio in copertina