L'ex attaccante di United e Real, attualmente alla guida della formazione U21 del club olandese, è stato promosso in prima squadra e prenderà il posto di Roger Schmidt a partire dalla prossima stagione. "È sempre stato il mio sogno essere l'allenatore del Psv", le sue parole dopo la firma fino al 2025

Un nuovo passo, il più importante fino a questo momento, nella carriera di allenatore per Ruud Van Nistelrooy che a partire dalla prossima stagione (2022-2023) guiderà la prima squadra del Psv Eindhoven. A comunicarlo è lo stesso club olandese, attualmente al secondo posto in Eredivisie a -2 dalla vetta occupata dall'Ajax: "Il PSV ha nominato l'ex attaccante 45enne Ruud Van Nistelrooy come nuovo allenatore con un contratto fino al 2025 per sostituire Roger Schmidt che lascerà il suo incarico alla fine dell’attuale stagione, quando scadrà anche il suo contratto". Per Van Nistelrooy si tratta della prima avventura da primo allenatore di un club professionistico.

Van Nistelrooy: "Allenare il Psv era il mio sogno" vedi anche PSV-Fortuna Sittard HIGHLIGHTS Entusiasta per l’inizio della nuova avventura che inizierà a luglio, Van Nistelrooy – attualmente allenatore della formazione U21 del Psv in Eerste Divisie, ma nel settore giovanile del club dal 2016 – ha commentato così la promozione in prima squadra: "È sempre stato il mio sogno essere l'allenatore del Psv. Ho lavorato intensamente in questi anni, ero convinto di poter intraprendere una carriera da allenatore professionista e inizialmente pensavo di aver bisogno di un altro anno per acquisire maggiore esperienza. Ma a volte le cose vanno in un determinato verso e questo è il momento giusto per fare il passo successivo. Il Psv è pronto per intraprendere un nuovo percorso quest'estate e io sono pronto a fare la mia parte, abbiamo progetti ambiziosi e a lungo termine", le sue parole rilasciate al sito ufficiale del club olandese dopo l’ufficialità dell’incarico che inizierà nella stagione 2022/2023.

