L'attaccante serbo dell'Ajax, secondo quanto raccontato dal De Telegraaf, è stato aggredito da una coppia di ladri nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Il calciatore, appena sceso dalla sua automobile, ha prima provato a scappare ed è stato poi coinvolto in una colluttazione in cui ha riportato delle lievi ferite a una mano. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile per l'ex Southampton

Brutta disavventura nella notte tra il 28 e il 29 luglio per l'attaccante dell'Ajax Dusan Tadic. Il calciatore serbo, che stava rientrando nella sua abitazione ad Amsterdam, è stato aggredito da una coppia di ladri appena sceso dalla sua automobile. Secondo il racconto del De Telegraaf, i due aggressori erano entrambi coperti dal casco e armati. Il giocatore è subito fuggito, ma è stato poi raggiunto dai malviventi, probabilmente interessati al suo orologio. Ne è nata una colluttazione in cui Tadic è riuscito a difendersi alzando la visiera e schiaffeggiando uno dei due malviventi, pur riportando qualche lieva ferita a una mano. Per questa ragione ha poi giocato (e vinto) la Supercoppa d'Olanda contro il Psv Eindhoven qualche giorno dopo indossando dei cerotti. Il serbo si è salvato rifugiandosi in un ristorante, mentre i ladri sono scappati a bordo di un motorino.

I precedenti



Non è la prima volta in cui Tadic o la sua famiglia si ritrovano coinvolti in tentativi di rapina. Circa un anno fa la moglie e i figli erano stati imbavagliati da alcuni ladri che avevano fatto irruzione nella loro casa. Uno shock enorme che ha lasciato strasichi: qualche giorno prima dell'ultima aggressione, Tadic aveva notato due uomini dal volto coperto bussare a casa sua e spacciarsi come fattorini. La moglie aveva poi segnalato l'episodio alla polizia. Non è escluso la possibilità che fossero le stesse persone che hanno poi aggredito il calciatore.