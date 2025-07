Dopo aver perso l'ultimo campionato in maniera clamorosa, il club biancorosso ha deciso di tagliare i ponti con il precedente ciclo tecnico. Per farlo, ha deciso di inserire i calciatori indesiderati in un gruppo dedicato, isolandoli dal resto delle attività della squadra e privandoli del posto auto all'interno del centro di allenamento della società. In attesa che trovino una nuova destinazione...