Il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, lo Shkendija è maggiormente propositivo. La prima occasione della ripresa infatti è di marca macedone: Alimi trova un varco centrale per infilare la difesa rossonera, ma Storari è puntuale nell’uscita e neutralizza la conclusione dell’avversario. I padroni di casa alzano il baricentro e Montella, pur essendo soddisfatto di quanto espresso dai suoi, vuole forze fresche in avanti e inserisce Suso. Lo spagnolo dipinge subito una palla eccezionale per André Silva, che a pochi metri dalla porta prova un improbabile stop piuttosto che la conclusione a volo e i macedoni riescono a liberare l’area. Il portoghese lascia ancora a desiderare nella situazione successiva, quando non ha un piazzamento doveroso sul cross di Abate; ci arriva male Antonelli, che defilato e in precario equilibrio spara alto. A metà ripresa, Alimi impegna due volte Storari con dei tiri dal limite dell’area, ma il secondo portiere del Milan è pronto a respingerle entrambe. Ancora problemi nel controllo, per Silva, al 40’ quando tutto solo in area sbaglia il gesto tecnico sul cross di Antonelli. Dopo tre minuti di recupero, Kovacs fischia la fine e i rossoneri completano a pieni voti la missione estiva. Sugli scudi il solito Cutrone, sempre più l’uomo del momento in casa Milan e migliore in campo anche stasera.