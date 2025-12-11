Dove vedere Celtic-Roma in tv

Oggi alle ore 21 la Roma è impegnata in trasferta contro il Celtic per la sesta giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena; inviato Angelo Mangiante, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.