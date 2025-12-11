Celtic-Roma, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Sesta giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in trasferta contro il Celtic. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea
Dove vedere Celtic-Roma in tv
Oggi alle ore 21 la Roma è impegnata in trasferta contro il Celtic per la sesta giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena; inviato Angelo Mangiante, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.
I numeri di Celtic e Roma
Questa sarà la 33^ sfida nelle maggiori competizioni europee per il Celtic contro squadre italiane, e la prima in assoluto contro la Roma. Gli scozzesi hanno vinto due delle ultime 16 gare contro avversarie italiane (2V, 4N, 10P), entrambe contro la Lazio nell'Europa League 2019/20. La Roma ha già battuto il Rangers a Ibrox in questa Europa League. L'ultima squadra a vincere in trasferta contro sia il Celtic che il Rangers in una singola stagione in tutte le competizioni è stata l'Inverness Caledonian Thistle nel 2012/13. Il Celtic ha vinto due delle ultime tre partite (1P) in Europa League, tra cui la più recente: l’ultima volta in cui ha ottenuto due successi di fila nella competizione risale a novembre 2021 (entrambi contro il Ferencváros).
Nessuno degli ultimi 19 incontri casalinghi del Celtic in Europa League al Celtic Park è terminato in parità (10V, 9P), l'ultimo pareggio risale all'ottobre 2015 contro il Fenerbahçe (2-2). La Roma può vincere tre partite consecutive in Europa League per la prima volta da settembre-ottobre 2023. Dopo i successi contro Nizza (2-1) e Rangers (2-0) nelle ultime due trasferte, la Roma può vincere tre gare di fila fuori casa nelle competizioni europee per la prima volta da febbraio-aprile 2021 (tre, sempre in Europa League).