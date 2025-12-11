Italiano: "Gara eccezionale, la più bella qui"

L'allenatore del Bologna commenta il successo in rimonta ottenuto a Vigo contro il Celta: "Penso sia stata una delle più belle gare da quando sono qui, temevamo molto il Celta ma i ragazzi sono stati di parola e mi hanno fatto il regalo di compleanno". Nota di merito per Bernardeschi: "Ha fatto una grande gara ed è stato concreto, non ci si possono aspettare i gol solo da Orsolini" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

C'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano non solo per il successo ma anche per una prestazione davvero di spessore arrivata a Vigo contro il Celta: "Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale soprattutto dopo essere andati sotto, ribaltare il Celta e creare così tanto... Penso che sia una delle gare più belle da quando sono a Bologna, loro sono una squadra determinata e in grande fiducia. Abbiamo fatto una grande partita, di altissimo livello, ringrazio i ragazzi che mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola".

"Bernardeschi ha fatto una grande gara, finalmente concreto" Si chiedeva una prestazione di spessore da parte degli esterni ed è arrivata la doppietta di Bernardeschi: "Quando dico che dagli esterni è giusto pretendere di più non significa che solo Orsolini debba fare gol ma abbiamo le qualità per farli anche con altri, Bernardeschi ha fatto una grande partita, finalmente concreto, ha inciso e di questo ne sono felice". Pochi tiri da fuori? "Oggi il tiro da fuori era difficile, anche se nel secondo tempo ci abbiamo provato, abbiamo provato a far male a un Celta che temevamo tantissimo, ripeto è stata una gara di grande qualità e attenzione, sono felice anche per la classifica che ora diventa davvero bella".



"Paghiamo qualsiasi errore, serve più attenzione" Se proprio si vuole cercare il pelo nell'uovo, un gol concesso nell'unica disattenzione del primo tempo: "Ci sono momenti della stagione in cui ogni disattenzione la paghi cara, potevamo essere più attenti in occasione del loro gol, in tutti i gol si può cercare di migliorare ma poi ci sono anche gli avversari - spiega - Paghiamo qualsiasi errore, ci dobbiamo mettere più attenzione". Nota di merito per Cambiaghi in occasione dell'assist a Bernardeschi: "Il secondo gol è bello perché Cambiaghi chiude il campo e poi va diretto, bravo anche lui oggi che è entrato molto bene e non sempre è facile. Gli esterni per me sono anche degli ataccanti e devono essere decisivi anche in zona gol. Anche Rowe poteva fare gol, ci arriviamo spesso, dobbiamo aumentare i numeri".