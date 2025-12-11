Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Celta Vigo-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

guida tv

Sesta giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in trasferta contro il Celta Vigo. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in tv

Oggi alle ore 21 il Bologna è impegnato in trasferta contro il Celta Vigo per la sesta giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti; inviato Marco Nosotti, Diretta Gol con Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Celta Vigo e Bologna

Celta Vigo e Bologna non si sono mai affrontate in una competizione europea; la squadra spagnola è imbattuta da quattro partite contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (2V, 2N) a partire dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus nel marzo 2000. L'unico precedente del Bologna contro una squadra spagnola risale agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1998/99, quando vinse per 4-2 tra andata e ritorno contro il Real Betis (4-1 in casa, 0-1 in trasferta). Dopo il successo per 2-1 contro la Steaua Bucarest alla terza giornata, il Bologna può ottenere due vittorie esterne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal novembre 1998. Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle sette partite disputate in competizioni europee nel 2025 (3V, 3N, 1P); in generale, dopo il successo nell'ultima partita contro il Salisburgo, il Bologna potrebbe vincere due match di fila per la prima volta da luglio-agosto 2002. Il Bologna ha segnato in sei delle ultime sette gare in competizioni europee, dopo che aveva realizzato soltanto una marcatura nelle precedenti sei sfide; inoltre, nei sette match disputati in quest'anno solare, gli emiliani non hanno mai subito più di un gol a partita (sei reti incassate nel parziale). Il Celta Vigo è una delle due squadre che hanno subito più gol da fuori area in questa edizione dell'Europa League: tre, al pari dell'Utrecht; dall'altro lato, tuttavia, il Bologna è tra le formazioni che non hanno trovato alcuna rete dalla distanza.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Dove vedere Celtic-Roma

guida tv

Sesta giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in trasferta contro il Celtic....

Dove vedere Celta Vigo-Bologna

guida tv

Sesta giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in trasferta contro il...

Roma, Gasperini: "Con il Celtic per ripartire"

Europa League

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic:...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 11 dicembre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire...

Italiano: "Bernardeschi non si discute"

bologna

Show al Dall'Ara dei rossoblù, che trovano il 12° risultato utile tra tutte le competizioni....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE