Dove vedere Celta Vigo-Bologna

I numeri di Celta Vigo e Bologna

Celta Vigo e Bologna non si sono mai affrontate in una competizione europea; la squadra spagnola è imbattuta da quattro partite contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (2V, 2N) a partire dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus nel marzo 2000. L'unico precedente del Bologna contro una squadra spagnola risale agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1998/99, quando vinse per 4-2 tra andata e ritorno contro il Real Betis (4-1 in casa, 0-1 in trasferta). Dopo il successo per 2-1 contro la Steaua Bucarest alla terza giornata, il Bologna può ottenere due vittorie esterne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal novembre 1998. Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle sette partite disputate in competizioni europee nel 2025 (3V, 3N, 1P); in generale, dopo il successo nell'ultima partita contro il Salisburgo, il Bologna potrebbe vincere due match di fila per la prima volta da luglio-agosto 2002. Il Bologna ha segnato in sei delle ultime sette gare in competizioni europee, dopo che aveva realizzato soltanto una marcatura nelle precedenti sei sfide; inoltre, nei sette match disputati in quest'anno solare, gli emiliani non hanno mai subito più di un gol a partita (sei reti incassate nel parziale). Il Celta Vigo è una delle due squadre che hanno subito più gol da fuori area in questa edizione dell'Europa League: tre, al pari dell'Utrecht; dall'altro lato, tuttavia, il Bologna è tra le formazioni che non hanno trovato alcuna rete dalla distanza.