Roma, Gasperini: "Con il Celtic per ripartire"

Ripartenza è la parola d'ordine della Roma che si prepara al match di Europa League contro il Celtic (giovedì ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). I giallorossi devono dimenticare le ultime due sconfitte contro Napoli e Cagliari per proseguire il percorso europeo, affrontando una trasferta importante come quella di Celtic Park. Così ha presentato il match l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport.
L'atmosfera di Celtic Park è unica: sembra di essere a teatro...
"Bello, questo stadio trasuda storia. C'è la pioggia, il vento...domani sarà una bella battaglia"
Cosa pensa di questo Celtic che da poco ha cambiato il terzo allenatore?
"Ho visto l'ultima partita, quella con il nuovo allenatore. Hanno perso lo scontro diretto con la prima in classifica, ma è stata una buona gara. Le caratteristiche sono quelle del Celtic, soprattutto sul loro campo sono in grado di trasformarsi e giocare su buoni ritmi. Sarà una partita bella da affrontare".
Quali riflessioni ha fatto dopo le ultime due sconfitte?
"Abbiamo avuto un calo. Ci sono state una serie di partite con giocatori su livelli alti, poi domenica l'espulsione ci ha messo in difficoltà e non abbiamo fatto una buona partita. Giocando ogni tre giorni, però, possiamo dimenticare le sconfitte e ricominciare".
Come stanno Wesley e Angelino?
"Angelino è alla prima convocazione, un modo per ripartire e respirare il clima della partita. Non sarà pronto per domani, ma è un bel segnale. È un giocatore recuperato. Wesley ha fatto lunedì un ottimo allenamento, è recuperato. Stiamo recuperando un po' tutti, prossimamente anche Dovbyk sarà complicato. Speriamo di aver superato i problemi infortuni".
Domani vedremo Pisilli?
"Sì. È un ragazzo che merita, ha fatto delle ottime prestazioni in Under 21. Domani può essere un bel test anche per lui".
A che punto è il suo percorso alla Roma?
"Il percorso è fatto di momenti molto positivi, poi qualche buca e si riparte. L'importante è che il trend sia sempre positivo. Stiamo cercando di restare dentro tutte le competizioni. Domani sarà una partita importante per la qualificazione in Europa League; in campionato, al di là delle ultime due partite, siamo in un'ottima posizione. Poi ci sarà la Coppa Italia. Nel frattempo la squadra è cresciuta in tanti elementi. Non dobbiamo dimenticarci mai la voglia di migliorarci nel gioco, è questo che dà fiducia e permette di affrontare le partite con la fiducia necessaria per raggiungere gli obiettivi migliori e alla nostra portata".
A Hermoso: Tra Simeone e Gasperini c'è qualche caratteristica comune?
"Gasperini è stato tra i pionieri della difesa a tre, creando superiorità partendo da dietro. Il suo calcio mi piace molto e mi adatto bene. Quando sono arrivato la prima volta non era un buon momento, soprattutto dopo tanti anni all'Atletico Madrid. Affinità con Simeone? Cosa trasmettono alla squadra, in campo e nello spogliatoio"
Viste le convocazioni della Coppa d'Africa, avrà a disposizione Ndicka ed El Aynaoui lunedì in campionato?
"Non abbiamo certezze, la società sta parlando con le Federazioni. In linea di massima posso dire che domani giocherà Celik visto che lunedì sarà squalificato in campionato e vorrei dare spazio a Pisilli. Domani sarà una partita vera, di Europa. El Aynaoui devo capire se ha superato bene il fastidio al ginocchio che si trascina. Ndicka può giocare ogni giorno"
Dall'arrivo del nuovo allenatore il Celtic ha schierato per la prima volta la difesa a 3. Lei ha reso popolare questo schieramento in Europa, che vantaggi dà in fase di impostazione e come l'ha interpretato il Celtic?
"Sono stati bravi, hanno interpretato bene la partita e i gol subiti sono stati un po' casuali. I moduli dopo tanti anni sono acquisiti, la differenza la fanno i dettagli. In Europa la difesa a 3 adesso è molto diffusa, anni fa la novità era l'Atalanta. Non so come giocherà domani il Celtic, ma mi ha fatto un'ottima impressione"
Nell'ultimo periodo ci sono stati un po' di esperimenti in attacco: a che punto siamo per trovare la soluzione finale?
"Ci sono state delle defezioni - anche lunghe - tra Dovbyk e Ferguson. Hanno giocato Ferguson, Dybala e Baldanzi: quello che ha fatto spesso bene è Baldanzi. Se ultimamente abbiamo realizzato poco, il problema va generalizzato con tutti. Siamo rimasti all'assist di Mancini per Celik (contro l'Udinese, ndr), dobbiamo ripartire anche da quello"
Può fare la "doppietta" con le squadre di Glasgow dopo aver battuto i Rangers. Cosa si aspetta dal Celtic?
"Il Celtic è un'ottima squadra, ho visto l'ultima partita che ha giocato, ha fatto un'ottima gara nonostante il risultato negativo. Non è mai facile giocare in questo stadio meraviglioso che trasuda tradizione e storia. Mi auguro che sia una bella partita, tra due squadre che vogliono ottenere punti pesanti"
Che idea si è fatto su Ferguson? Da qui a gennaio può migliorare e potrebbe dargli più spazio?
"Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un ragazzo giovane. Può fornire prestazioni migliori, non tanto sul piano tecnico. L'esempio è Hermoso: le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra. Non solo le qualità tecniche, ma anche all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che sia così anche per Ferguson: è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Quello che non siamo riusciti a tirargli fuori fino adesso magari può arrivare più avanti"
A Hermoso: Prima dell'arrivo del mister, in estate, ti sei sentito fuori da questo progetto?
"Quando sono arrivato a Roma era un momento difficile per il club, con diversi cambi di allenatori. Sono stati mesi complicati, nel mercato di gennaio ho avuto l'opportunità di andare a Leverkusen e ho ritrovato le sensazioni che volevo. Per la nuova stagione era difficile per me pensare di restare, ma con il mister ho parlato il primo giorno, chiedendo di fare la preparazione. Lui mi ha dato questa opportunità e mi ha detto che mi avrebbe giudicato per il lavoro quotidiano in campo. Sono grato, mi ha fatto ritrovare il piacere di allenarmi e affrontare le sfide senza paura. Sento che siamo simili, andiamo dritti per la nostra strada senza timore. Spero di poter continuare a lungo questa collaborazione"
La squadra è sembrata stanca: il tema della condizione atletica esiste?
"Dipende dal tipo di stanchezza, fisica sicuramente no. Nelle ultime partite siamo stati meno efficaci di altre volte, ma faccio fatica a intuire il tipo di stanchezza. Sotto l'aspetto fisico e atletico la squadra corre fino alla fine"
La Roma è tornata a creare poco?
"Non siamo mai stati tanto prolifici durante l'anno, probabilmente è una nostra difficoltà strutturale. A sprazzi abbiamo fatto bene, con Napoli e Cagliari abbiamo prodotto meno situazioni pericolose. Questo non è mai un problema di un singolo reparto, con tutta la squadra dobbiamo esprimerci meglio per diventare più pericolosi"
A Hermoso: Cosa è successo in campo a Cagliari con Folorunsho? Hai avuto modo di chiarirti con lui?
"Non ho parlato con lui, è un tema molto delicato. Non tocca a me spiegare cosa sia successo in campo, si commentano da sé. Spetta alla Lega decidere e stabilire fino a che punto determinati atteggiamenti, commenti e parole sono accettabili"
Dybala è pronto per giocare 90 minuti?
Gasperini: "Quando un giocatore è guarito, è in condizioni di giocare. Dybala ha avuto l'influenza, da tanti mesi però si allena. Può essere un problema momentaneo, ma tutti i giocatori possono giocare 90 minuti"
Tra Roma e Celtic non ci sono precedenti. I giallorossi hanno un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta contro squadre scozzesi. I celts, invece, hanno un record di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte contro formazioni italiane.
Angelino torna tra i convocati
Nella lista dei convocati di Gasperini per la trasferta della Roma a Glasgow in vista del Celtic ci sono due buone notizie: intanto il rientro di Wesely (che aveva saltato Cagliari nell'ultima di Serie A) e poi il ritorno tra i convocati di Angelino dopo 2 mesi e mezzo di assenza
Il Celtic di Wilfried Nancy si presenta alla sfida con i giallorossi dopo il ko interno con gli Hearts in campionato. Una sconfitta che ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive
Per la Roma è la seconda trasferta in Scozia nel giro di un mese. Lo scorso 6 novembre, sempre a Glasgow, i giallorossi vinsero 2-0 contro i Rangers grazie alle reti di Soule e Pellegrini.
Come arriva la Roma
Obiettivo riscatto per i giallorossi di Gasperini che arrivano a Glasgow dopo due sconfitte consecutive in campionato, contro Napoli e Cagliari.
I risultati del Celtic in Europa League
- 1^ giornata: Stella Rossa-Celtic 1-1
- 2^ giornata: Celtic-Braga 0-2
- 3^ giornata: Celtic-Sturm Graz 2-1
- 4^ giornata: Midtyjlland-Celtic 3-1
- 5^ giornata: Feyenoord-Celtic 1-3
I risultati della Roma in Europa League
- 1^ giornata: Nizza-Roma 1-2
- 2^ giornata: Roma-Lille 0-1
- 3^ giornata: Roma-Viktoria Plzen 1-2
- 4^ giornata: Rangers-Roma 0-2
- 5^ giornata: Roma-Midtjylland 2-1
La Roma si presenta da quindicesima in classifica, risalita dopo le vittorie con Rangers e Midtjylland. Nove punti per i giallorossi, due in più del Celtic. LA CLASSIFICA COMPLETA
Vigilia di Europa League per la Roma. Reduci dal ko contro il Cagliari in campionato, i giallorossi saranno protagonisti in Scozia contro il Celtic. Una partita che l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, presenterà alle 18.30 in conferenza stampa. Sul nostro liveblog la diretta testuale della conferenza