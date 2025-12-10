Roma, Gasperini: "Con il Celtic per ripartire"

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic: "Giocando ogni tre giorni possiamo dimenticare le sconfitte e ricominciare. Ci attende una bella battaglia in uno stadio che trasuda di storia. Vogliamo restare dentro tutte le competizioni". E in conferenza stampa aggiunge: "Dybala ha avuto l'influenza, ma ora può giocare 90 minuti. Ci saranno Celik e Pisilli". Celtic-Roma giovedì alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Ripartenza è la parola d'ordine della Roma che si prepara al match di Europa League contro il Celtic (giovedì ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). I giallorossi devono dimenticare le ultime due sconfitte contro Napoli e Cagliari per proseguire il percorso europeo, affrontando una trasferta importante come quella di Celtic Park. Così ha presentato il match l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport.

L'atmosfera di Celtic Park è unica: sembra di essere a teatro...

"Bello, questo stadio trasuda storia. C'è la pioggia, il vento...domani sarà una bella battaglia"

Cosa pensa di questo Celtic che da poco ha cambiato il terzo allenatore?

"Ho visto l'ultima partita, quella con il nuovo allenatore. Hanno perso lo scontro diretto con la prima in classifica, ma è stata una buona gara. Le caratteristiche sono quelle del Celtic, soprattutto sul loro campo sono in grado di trasformarsi e giocare su buoni ritmi. Sarà una partita bella da affrontare".

Quali riflessioni ha fatto dopo le ultime due sconfitte?

"Abbiamo avuto un calo. Ci sono state una serie di partite con giocatori su livelli alti, poi domenica l'espulsione ci ha messo in difficoltà e non abbiamo fatto una buona partita. Giocando ogni tre giorni, però, possiamo dimenticare le sconfitte e ricominciare".

Come stanno Wesley e Angelino?

"Angelino è alla prima convocazione, un modo per ripartire e respirare il clima della partita. Non sarà pronto per domani, ma è un bel segnale. È un giocatore recuperato. Wesley ha fatto lunedì un ottimo allenamento, è recuperato. Stiamo recuperando un po' tutti, prossimamente anche Dovbyk sarà complicato. Speriamo di aver superato i problemi infortuni".

Domani vedremo Pisilli?

"Sì. È un ragazzo che merita, ha fatto delle ottime prestazioni in Under 21. Domani può essere un bel test anche per lui".

A che punto è il suo percorso alla Roma?

"Il percorso è fatto di momenti molto positivi, poi qualche buca e si riparte. L'importante è che il trend sia sempre positivo. Stiamo cercando di restare dentro tutte le competizioni. Domani sarà una partita importante per la qualificazione in Europa League; in campionato, al di là delle ultime due partite, siamo in un'ottima posizione. Poi ci sarà la Coppa Italia. Nel frattempo la squadra è cresciuta in tanti elementi. Non dobbiamo dimenticarci mai la voglia di migliorarci nel gioco, è questo che dà fiducia e permette di affrontare le partite con la fiducia necessaria per raggiungere gli obiettivi migliori e alla nostra portata".