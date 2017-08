Europa League: Lazio, l'analisi del girone

Reduce dall'eliminazione ai preliminari di Champions contro il Napoli, il Nizza rappresenta l'ostacolo maggiore per la Lazio al primo posto del girone K. Mina vagante della scorsa Ligue 1, con un campionato condotto per buona parte al comando e chiuso al 3° posto a quota 78 punti con soli 4 ko all’attivo, la squadra della Riviera vanta un organico di livello internazionale, forte di giocatori come Balotelli, Dante, Sneijder, Jallet. L'inizio in Ligue 1 del Nizza non è stato certo dei migliori, con appena 3 punti conquistati in tre giornate e ben due sconfitte, contro St-Etienne e Troyes. In generale, ha conquistato appena un successo nelle 7 partite ufficiali già disputate.

L'allenatore

Classe 1957 ed ex centrocampista di buoni livelli, Lucien Favre guida il Nizza dall’estate 2016 dopo aver raccolto il testimone da Claude Puel passato al Southampton. Vittorioso in patria con lo Zurigo, l’allenatore svizzero ha raggiunto risultati positivi in Germania con l’Hertha Berlino e soprattutto nei 4 anni al Borussia Monchengladbach: il suo calcio fondato sul 4-2-3-1 (o 4-3-1-2 dopo l'arrivo di Sneijder), possesso palla e vocazione offensiva conquista il pubblico tedesco e la stima del calcio internazionale. Fortemente voluto dalla nuova proprietà cinese, Favre ha subito trovato continuità nella squadra laureatasi campione d’inverno nell’ultima Ligue 1. Solo i mezzi superiori di Monaco e Psg l’hanno confinato sul terzo gradino del podio, fino ai preliminari persi piuttosto nettamente con il Napoli.

Precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre.

La stella

Non può che essere Mario Balotelli il primo pericolo per la squadra di Inzaghi, d’altronde l’attaccante italiano ha ritrovato numeri e serenità in rossonero dopo le precedenti parentesi da dimenticare con Liverpool e Milan. Prossimo ai 27 anni ma dal 2007 stabilmente sotto i riflettori, Super Mario ha archiviato la sua prima stagione a Nizza con 17 centri totali e un’ottima intesa con i compagni di squadra. Al momento vanta 3 presenze e un gol (segnato nel preliminare con l'Ajax), con un inizio di stagione già condizionato da un infortunio che ne ha limitato la presenza in campo.

Come gioca

Squadra aggressiva come imposto da Favre, allenatore votato a reparti stretti e ripartenze letali, il Nizza risponde ad un calcio offensivo all’insegna del gol come ribadito in Ligue 1 (63 reti alle spalle solo di Monaco, PSG e Lione). Il leader della retroguardia è il capitano Dante, brasiliano ex Bayern, aiutato sulla destra da Jallet, pronto rimpiazzo di Dalbert, finito all’Inter. La qualità è piuttosto dalla cintola in su: Seri (in caso di permanenza in Costa Azzurra) e Koziello coniugano fisicità e geometrie, Eysseric gode della licenza di offendere come il 24enne Plea, spalla di Super Mario e attaccante da 14 reti nell’ultima stagione. Senza dimenticare l'ultimo gioiello atterrato a Nizza, quel Wesley Sneijder che ha esperienza da vendere con le sue 95 presenze (e 17 gol) in campo internazionale. Questa la formazione tipo: Cardinale; Souquet, Le Marchand, Dante, Jallet; Tameze, Seri, Walter; Sneijder; Balotelli, Saint-Maximin.