Delusione, rabbia frustrazione: il day after del Milan

Rossoneri eliminati dall'Europa League dopo 180' in cui hanno dato l'impressione di essere stati sempre inferiori alla Roma, Stavolta le scelte di Pioli non hanno pagato

Delusione, rabbia, frustrazione. Resta questo e poco altro. Un Milan bravo a parole, nel volerla ribaltare, nello spirito e nelle intenzioni. Ma poi tutto quello che doveva essere non è stato. Se è vero che il bilancio definitivo verrà fatto a fine stagione, è anche chiaro che ormai resti poco su cui ragionare. Il secondo posto è o potrebbe essere l'unica, vera soddisfazione in una stagione nella quale tutti, a partire da Pioli, si aspettavano di più. Fuori ai gironi di Champions, fuori ai quarti di Europa League, fuori ai quarti di coppa Italia, fuori troppo presto dalla lotta scudetto, più un derby d'andata perso malissimo. Nel prossimo, di lunedì, servirà tutto un altro Milan per non peggiorare la situazione consentendo all'Inter di festeggiare in casa rossonera.