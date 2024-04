Il calendario di Roma e Atalanta in Europa League

Come già accaduto nella passata stagione, saranno due le italiane impegnate nelle semifinali di Europa League. Roma e Atalanta affronteranno rispettivamente Bayer Leverkusen e Marsiglia tra il 2 e 9 maggio: i giallorossi giocheranno la partita in casa all'andata, i bergamaschi al ritorno. Tutte le gare dell'Europa League saranno trasmesse live su Sky Sport e in streaming su NOW

Semifinali di Europa League: date e orari

Con l'obiettivo fissato per la finale di Dublino del 22 maggio, c'è un ultimo ostacolo da superare per Roma e Atalanta. Le semifinali sono in programma per il 2 e 9 maggio, tutte alle ore 21. I giallorossi giocheranno la partita di andata in casa all'Olimpico, quella di ritorno in Germania una settimana dopo, mentre la Dea sarà prima ospite del Velodrome per poi andarsi a giocare il ritorno al Gewiss Stadium. Tutte le gare dell'Europa League saranno trasmesse live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Roma-Bayer Leverkusen (andata giovedì 2 maggio, ore 21)

(andata giovedì 2 maggio, ore 21) Marsiglia-Atalanta (andata giovedì 2 maggio, ore 21)

(andata giovedì 2 maggio, ore 21) Bayer Leverkusen-Roma (ritorno giovedì 9 maggio, ore 21)

(ritorno giovedì 9 maggio, ore 21) Atalanta-Marsiglia (ritorno giovedì 9 maggio, ore 21)