Roma-Bayer, info sui biglietti per la semifinale

Cresce l'ansia dei tifosi giallorossi, in attesa che la società comuniche le modalità di vendita dei biglietti per la semifinale. L'andata all'Olimpico si giocherà il 2 maggio, ritorno in Germania una settimana dopo

La Roma ha regalato un'altra straordinaria notte europea ai suoi tifosi. In un Olimpico come sempre gremito in ogni ordie di posto, i giallorossi hanno battuto il Milan anche al ritorno e conquistato la quarta semifinale continentale consecutiva. Ora c'è da vivere un altro grande doppio impegno, quello contro il Bayer Leverkusen (stesso accoppiamento della passata stagione), ultimo ostacolo prima di raggiungere di nuovo la finale, in programma a Dublino. L'andata contro i tedeschi si giocherà in casa giovedì 2 maggio alle 21, mentre il ritorno in Germania è fissato per la stessa ora una settimana dopo, giovedì 9 maggio .

Roma-Bayer Leverkusen: info biglietti

In attesa che il club giallorosso comunichi le modalità di vendita dei biglietti per il match dell'Olimpico (la prima fase sarà riservata, come prassi, in prelazione agli abbonati), cresce l'attesa e la voglia dei tifosi, pronti a fare ore di fila virtuale pur di non perdersi un'altra serata che potrebbe essere storica per la squadra di Daniele De Rossi. Facile prevedere che si andrà verso un altro sold out, sostegno incessante per una Roma che non vuole smettere di sognare.