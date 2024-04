Parte vendita libera dei biglietti di Roma-Bayer

Si avvicina il grande appuntamento della semifinale d'andata d'Europa League per la Roma di Daniele De Rossi che il prossimo 2 maggio affronterà all'Olimpico l'imbattuto Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Dopo la fase di prelazione dedicata agli abbonati del campionato, fino alle 15 di oggi toccherà agli abbonati delle Coppe mentre dalle 16, sempre di oggi, scatterà la vendita libera per tutti con un massimo di 4 biglietti acquistabili per singola transazione

Con il passare delle ore aumenta l'attesa del popolo romanista per l'andata della semifinale di Europa League che giovedì 2 maggio vedrà protagonsiti i giallorossi allo stadio Olimpico di Roma contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, neo campione di Germania, ancora imbattuto dall'inizio della stagione. Il ritorno in Germania è fissato per la stessa ora una settimana dopo, giovedì 9 maggio. Terminata la fase 1 della vendita dedicata agli abbonati di serie A scade oggi alle 15 anche la fase 2 per gli abbonati nelle Coppe. Ogni abbonato ha potuto acquistare un biglietto per singola transazione.