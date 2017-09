Conto alla rovescia per la nuova avventura in Europa iniziato: Austria Vienna, Aek Atene e HNK Rijeka, saranno loro le tre avversarie che il Milan affronterà nel girone D di Europa League. Tutto pronto dunque in casa rossonera in vista dell’esordio nella competizione contro l’Austria Vienna, prima gara della fase a gironi. “L’Europa è la nostra casa e dobbiamo rispettarla al meglio” le parole dell’allenatore rossonero Vincenzo Montella, con il Milan che ha presentato alla Uefa la lista dei giocatori che prenderanno parte alla manifestazione. Presente in elenco anche il centrocampista argentino Sosa, nonostante su di lui ci sia il forte interesse dei turchi del Trabzonspor, questo l’elenco completo:

Abate, Antonelli, Biglia, Bonaventura, Bonucci, Borini, Calabria, Calhanoglu, Conti, Cutrone, Donnarumma A. Donnarumma G., Gabbia, Gomez, Guarnone, Kalinic, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, André Silva, Sosa, Suso, Storari, Zanellato e Zapata.

I giovani Calabria, Gigio Donnarumma, Cutrone, Gabbia, Guarnone, Locatelli e Zanellato sono iscritti nella lista B presentata dal club rossonero.