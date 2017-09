Montella ricerca le certezze perdute

Un ritorno atteso dunque, ma non sarà l’unico. I rossoneri si ripresentano in Europa e scenderanno in campo con un modulo che mancava da 19 anni, da quel Milan di Zaccheroni che vinse - contro ogni pronostico - il primo scudetto dell’era post Sacchi-Capello. Tenuta in naftalina per tanto tempo e per vari motivi (uno su tutti il “diktat” dell’ex presidente Berlusconi), torna la difesa a tre, già stata provata nella partita di ritorno contro lo Shkendija, ma il 6-0 dell’andata resero quel match un semplice allenamento, un modo per sperimentare qualcosa che si sarebbe concretizzato in futuro. Che il Milan potesse abbandonare nel corso della stagione era chiaro - l’acquisto di Bonucci era un segnale sulle strategie di Montella e della dirigenza - ma che lo facesse già all’esordio in Europa in un match ben più importante rispetto al preliminare, se lo aspettavano in pochi. I quattro gol subiti in appena 13 minuti (se non si considera l’intervallo di Lazio-Milan) e la facilità con la quale Immobile e compagni si sono presentati dalle parti di Donnarumma hanno spazzato vie le certezze e l’imbattibilità delle prime sei partite ufficiali, il recupero completo di Alessio Romagnoli (che ha già giocato in nazionale in un modulo simile) e la storia del neocapitano che ha sempre reso al massimo in una difesa a tre, sono stati gli elementi in più che convinto l’allenatore campano ad accelerare il collaudo del nuovo modulo.