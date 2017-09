Il primo tempo

Partita divertente già dal primo tempo. In avvio la Lazio sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Luis Alberto su cross di Marusic che esce di poco. Risponde il Vitesse con Kashia, che manda fuori di poco sugli sviluppi di un calcio di punizione dall'out di destra. Dopo una fase di lotta nella parte centrale del primo tempo, il Vitesse trova il vantaggio al 33’: cross perfetto di Rashica da destra, Marusic è in ritardo e Matavz è libero in area e può appoggiare in rete a due passi dalla porta. Nel finale ci provano Felipe Caicedo e Luis Alberto, ma gli olandesi vanno a riposo con una rete di vantaggio.

La ripresa

La Lazio si ripresenta in campo con Immobile (che rileva Luis Felipe) e con un atteggiamento migliore. Al 51’ dopo una serie di rimpalli al limite dell'area, Parolo trova uno splendido sinistro sul quale il portiere Pasveer non può nulla. Dura pochissimo però il pareggio della Lazio: ancora una volta cross basso di Rashica dalla destra, ancora una volta Marusic in ritardo in chiusura e Linssen infila da pochi passi il 2-1. Il Vitesse ha due grandi occasioni per chiudere la partita, prima al 63’ con Matavz dalla distanza (sul quale è bravo Strakosha a deviare sopra la traversa), poi un minuto dopo con Bruns che, servito di tacco da Rashica, spedisce a lato di un soffio il pallone che avrebbe chiuso i discorsi. Gol mangiato-gol fatto, il proverbio si rivela esatto ancora una volta pochi minuti più tardi: Immobile viene servito dal buon Caicedo di tacco e con un piattone rasoterra porta la gara sul 2-2 al 67’. Passano 10 minuti e arriva il colpo del ko che vale la definitiva rimonta; il difensore Van Der Werff sbaglia clamorosamente e consente a Murgia di presentarsi davanti al portiere e batterlo con un tiro strozzato. Il Vitesse si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma Castaignos (ex Inter subentrato in corsa) spreca di testa all’86’ l’unica occasione di pareggiare per gli olandesi. Finisce 3-2 in rimonta per la Lazio che ottiene una preziosa vittoria in trasferta, l’Italia fa 3 su 3 nella prima giornata di Europa League.