Due gol di vantaggio, poi la rimonta del Rijeka e la paura e, nel finale, il gol decisivo segnato da Cutrone. Il Milan vince col brivido, ma porta a casa altri tre punti in Europa League. Questo il commento di Vincenzo Montella: "Dobbiamo crescere nella gestione delle partite, è evidente – ha dichiarato l'allenatore rossonero - Le partite vanno gestite anche al sessantesimo. Ma bisogna sottolineare lo spirito e l’orgoglio dei ragazzi, ovvero ciò che ha portato alla vittoria. È un grande passo che ha fatto la squadra. Una gioia indescrivibile per me vedere in campo questo orgoglio". Complimenti alla squadra e anche un richiamo anche a Leonardo Bonucci: "Al momento del terzo gol ce l’avevo un po’ con Bonucci perché è quello più esperto, è il capitano e doveva essere più bravo ad indirizzare la gestione della partita. Ma era un rimprovero affettuoso. Dobbiamo crescere negli automatismi della fase difensiva, abbiamo avuto un inizio difficile in cui abbiamo un po’ sofferto questo momento che ci siamo creati".

"Lavoriamo per crescere, ma bicchiere mezzo pieno"

"Il Rijeka ha fatto una partita aggressiva e continua nell’aggressività, oggettivamente avremmo dovuto fare meglio – prosegue Montella - Stiamo lavorando sulla postura del corpo, come dobbiamo lavorare sugli errori di partita in partita. Stiamo crescendo e dobbiamo crescere, siamo qui per lavorare. Ci portiamo a casa molta più esperienza per come è venuta la vittoria, se avesse parato Donnarumma avremmo portato a casa meno cose positive. Invece così la squadra ha avuto la forza di reagire anche a livello fisico in un momento difficile. Vedo il bicchiere pieno perché abbiamo vinto e perché portiamo a casa esperienza". Sulla sfida con la Roma: "Quest’anno a San Siro le abbiamo vinte tutte e credo possa aver valenza in vista della Roma".