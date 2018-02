L'Europa League sta tornando, ormai ci siamo quasi. E le squadre impegnate in Europa hanno diramato le liste ufficiali per i prossimi impegni: Milan, Napoli e... Lazio. I biancocelesti - attraverso il proprio sito ufficiale - hanno ufficializzato i 24 giocatori.

Caceres in lista

Ovviamente, come da copione, c'è Martin Caceres, unico acquisto del mercato invernale. Titolare contro il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia, l'uruguayano è stato inserito al posto di Vargic, portiere croato classe '87 autore di due presenze nella fase a gironi (contro Vitesse e Zulte Waregem, dov'è stato protagonista in negativo...). Fuori anche Simone Palombi, attaccante del '96 ceduto in prestito alla Salernitana. 24 giocatori, al posto dell'ex Primavera non è stato inserito nessun prodotto del vivaio. Armini, Cirillo, Petricca, Rezzi, Spurio e Alessio Miceli in lista B (quest'ultimo è il capitano della Primavera di Bonatti e ha già 2 presenze in Europa League, di cui una da titolare contro lo Zulte). La Lazio sfiderà ai sedicesimi la Steaua Bucarest (ufficialmente conosciuta come FCSB): gara d'andata in Romania il 15 febbraio, ritorno all'Olimpico una settimana dopo, il 22.