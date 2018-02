Balo, una doppietta non basta: Nizza-Lokomotiv 2-3

Per il Nizza era iniziata come meglio non poteva la sfida dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, poi terminata 3-2 per i russi. La squadra di casa era infatti passata subito in vantaggio grazie al gol di uno dei protagonisti della serata: Mario Balotelli ha segnato dopo quattro minuti la rete del momentaneo vantaggio sfruttando al meglio il preciso passaggio di Saint-Maximin e ha poi raddoppiato al 28’ su calcio di rigore - dopo il tocco di braccio in area di Pejcinovic. L’attaccante italiano si è così ripreso la scena dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla partita tra lo stesso Nizza e il Digione dello scorso sabato. Balotelli era infatti stato preso di mira dai tifosi avversari che lo avevano offeso con insulti razzisti. L’attaccante ha poi reagito prendendosi così l’ammonizione dall’arbitro della gara. Nella sfida europea Balotelli è stato il migliore della sua squadra. Partito titolare insieme a Srarfi e Plea nel terzetto offensivo scelto da Favre, Mario ha messo a segno il quinto e sesto gol nella sua Europa League. Cinque erano state, nel girone di qualificazione, le sue presenze con la squadra rossonera e quattro le reti (tra cui una anche alla Lazio) a cui va aggiunto anche l’assist messo a segno contro lo Zulte Waregem. In totale sono invece 13 i gol segnati nelle 18 presenze in Europa League che fanno così salire il suo bottino personale in stagione a 19 gol totali in 27 partite giocate.