Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo. L’avvicinamento alla sfida sarà seguito minuto per minuto grazie ai collegamenti live su Sky Sport 24 per tutta la giornata, insieme agli studi dedicati pre e postpartita, a partire dalle 20 . In studio, Mario Giunta guiderà il racconto con un parterre di ospiti più ricco che mai, composto da Beppe Bergomi , Stefano De Grandis , Veronica Baldaccini e Federico Zancan , oltre a Vittoria Orlando , che supporterà la trasmissione con i suoi consueti approfondimenti. Tra i protagonisti anche Faouzi Ghoulam , inviato a Istanbul insieme a Marina Presello e Nicolò Omini a bordocampo, per raccontare da vicino atmosfera, protagonisti e retroscena della finale.

I numeri di Friburgo e Aston Villa

Primo incontro in assoluto tra Friburgo ed l'Aston Villa: è la prima volta che una finale di Europa League viene disputata tra due squadre che si affrontano per la prima volta a partire dalla stagione 2019/20, quando il Siviglia vinse 3-2 contro l'Inter. I precedenti incontri europei del Friburgo contro un club inglese sono stati tutti contro il West Ham nella Europa League 2023/24: i tedeschi hanno perso entrambe le gare del girone (1-2 in casa, 0-2 in trasferta) e, dopo aver vinto 1-0 l'andata degli ottavi di finale, hanno perso 5-0 al ritorno. L'Aston Villa ha affrontato squadre tedesche due volte nella scorsa edizione della Champions League, battendo sia il Bayern Monaco (1-0) che il Lipsia (3-2). Questa sarà l'undicesima finale nelle maggiori competizioni europee tra un club inglese e una squadra tedesca, la prima dalla finale di Champions del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco. Le squadre inglesi hanno vinto otto delle precedenti 10, mentre le uniche vittorie tedesche portano le firme di Borussia Dortmund - contro il Liverpool nella Coppa delle Coppe 1965/66 - e Bayern Monaco - contro il Leeds nella Coppa dei Campioni 1974/75. Il Friburgo ha raggiunto la sua prima finale in una delle maggiori coppe europee, diventando la sedicesima squadra tedesca a riuscirci. In particolare, sarà il primo club tedesco a debuttare in una finale a partire dalla Coppa UEFA 1996/97, quando lo Schalke 04 batté l'Inter ai rigori dopo un pareggio complessivo di 1-1 tra andata e ritorno. L'Aston Villa disputerà la sua seconda finale nelle maggiori competizioni europee, dopo aver vinto 1-0 contro il Bayern Monaco nella finale di Coppa dei Campioni del 1982. La Turchia ospiterà una finale delle maggiori competizioni europee per la quarta volta: l'Atatürk Olympic Stadium ha ospitato la finale di Champions League del 2005 (Milan-Liverpool 3-3 ) e quella del 2023 (Manchester City-Inter 1-0), mentre il Sükrü Saracoglu Stadyumu è stato teatro della finale di Coppa UEFA nel 2009 (Shakhtar Donetsk-Werder Brema 2-1).