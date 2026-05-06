Il calendario delle partite di Europa League

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Europa League, il calendario e gli orari delle semifinali

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Giovedì 7 maggio, le semifinali di ritorno di Europa League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche con Diretta Gol. Alle 21.00 Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Praga. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Il ritorno delle semifinali di Europa League è da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 7 maggio si torna in campo con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21, Aston Villa-Nottingham Forest, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e Friburgo-Braga, su Sky Sport 253. 

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta, in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, con tutti i gol delle rassegne continentali, condotto da Martina Quaranta.

La copertina di Europa League sulle note dei Meduza

La copertina che apre gli studi di Europa League è sulle note del nuovo singolo "Don’t Wanna Go Home" dei Meduza feat. Henry Camamile (Island Records). Il brano, spiegano i Meduza, vuole ricreare quel momento, alla fine di un set, quando le luci si riaccendono e la serata è tecnicamente finita, ma  qualcuno tra il pubblico inizia a gridare ‘one more song’.

Europa League, le semifinali di ritorno su Sky e NOW

Giovedì 7 maggio

  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi. Inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: FRIBURGO-BRAGA su Sky Sport 253. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Giovanni Poggi

Gli studi di Sky Sport

  • Dalle 20.30 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • Alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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