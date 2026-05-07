Ritorno della semifinale di Europa League tra Friburgo e Braga, impegnati oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e il consueto approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Friburgo-Braga per la semifinale di ritorno di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol con Giovanni Poggi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. Dalle 23.45 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

I numeri di Friburgo e Braga

Il Friburgo non ha mai vinto nei tre precedenti contro avversarie portoghesi nelle competizioni europee (2N, 1P). Lo Sporting Braga si presenta al ritorno con un vantaggio di 2-1 sul Friburgo; tuttavia, ciascuna delle ultime tre squadre portoghesi che aveva vinto l'andata di un turno di Europa League dagli ottavi in avanti, non è comunque riuscita a superare il turno (il Benfica nel 2018/19 e nel 2023/24, e lo stesso Braga nel 2021/22). In caso di qualificazione, il Friburgo diventerebbe la terza squadra tedesca a raggiungere la finale della Europa League nelle ultime cinque edizioni (dopo l'Eintracht Francoforte nel 2021/22 e il Bayer Leverkusen nel 2023/24), dopo che nessuna formazione tedesca aveva raggiunto la finale nelle prime 12 edizioni del torneo. Lo Sporting Braga punta a raggiungere la sua seconda finale europea, dopo aver perso quella della Europa League 2010/11 contro il Porto. Un'eventuale qualificazione segnerebbe la quinta apparizione di una squadra portoghese in una finale di Europa League (attualmente a quota quattro), dietro solo a Spagna (10) e Inghilterra (10, già includendo una tra Aston Villa e Nottingham Forest). Lo Sporting Braga ha vinto otto partite in questa edizione dell'Europa League (3N, 2P); solo due squadre portoghesi hanno fatto meglio in una singola stagione di Coppa UEFA/Europa League: il Porto con 12 vittorie nel 2010/11 e lo Sporting CP con nove nel 2004/05. Con una vittoria, il Friburgo eguaglierebbe il record di vittorie casalinghe consecutive in Europa League, stabilito dal Siviglia tra l'aprile 2014 e il marzo 2016 (11 partite). Il club tedesco ha vinto ciascuna delle ultime 10 gare interne nella competizione con un punteggio complessivo di 28-4.