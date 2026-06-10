La Uefa ha pubblicato un riepilogo delle date e dei sorteggi della prossima Europa League, con la finale a Francoforte il 26 maggio 2027. Juventus e Milan entreranno in scena direttamente nella fase campionato, con il sorteggio previsto il prossimo 28 agosto
Le date di turni di qualificazione e spareggi
- Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026
- Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026
- Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026
- Spareggi: 20 e 27 agosto 2026
Le date della fase campionato
- Giornata 1: 16/17 settembre 2026
- Giornata 2: 15 ottobre 2026
- Giornata 3: 22 ottobre 2026
- Giornata 4: 5 novembre 2026
- Giornata 5: 26 novembre 2026
- Giornata 6: 10 dicembre 2026
- Giornata 7: 21 gennaio 2027
- Giornata 8: 28 gennaio 2027
Le date della fase a eliminazione diretta
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale (Francoforte): 26 maggio 2027
Le date dei sorteggi
- Primo turno di qualificazione: 16 giugno 2026
- Secondo turno di qualificazione: 17 giugno 2026
- Terzo turno di qualificazione: 20 luglio 2026
- Spareggi: 3 agosto 2026
- Fase campionato: 28 agosto 2026