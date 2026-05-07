Ritorno della semifinale di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest impegnati oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e il consueto approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Aston Villa-Nottingham Forest per la semifinale di ritorno di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi. Inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. Dalle 23.45 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata G oleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

I numeri di Aston Villa e Nottingham Forest

L'Aston Villa è rimasto imbattuto negli ultimi 10 incontri casalinghi contro il Nottingham Forest in tutte le competizioni (7V 3N), successivamente alla sconfitta per 2-0 subita in Premier League nell'ottobre 1994 sotto la guida di Ron Atkinson. Il Nottingham Forest è imbattuto nelle tre partite europee disputate contro squadre inglesi, avendo sempre mantenuto la porta inviolata (2V 1N); l'unico precedente in trasferta dei Reds risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1978/79 ad Anfield contro il Liverpool, terminato 0-0. L'Aston Villa ha vinto le ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee, dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus nella scorsa edizione della Champions League; i Villans hanno inoltre segnato in 31 delle ultime 32 gare giocate al Villa Park in questi tornei, con il pareggio a reti bianche contro i bianconeri come unica eccezione. Il Nottingham Forest punta a raggiungere la terza finale europea della sua storia dopo quelle di Coppa dei Campioni 1978/79 e 1979/80; i Tricky Trees sono stati eliminati in una sola delle ultime 13 doppie sfide a eliminazione diretta dopo aver vinto l'andata, ovvero nella semifinale di Coppa UEFA 1983/84 contro l'Anderlecht. L'Aston Villa mira a raggiungere la seconda finale europea della propria storia dopo quella di Coppa dei Campioni 1981/82; l'ultima squadra a ribaltare una sconfitta all'andata in una sfida europea ad eliminazione diretta contro un'avversaria della stessa nazione è stata l'Atlético Madrid, contro il Barcellona nei quarti di finale della Champions League 2015/16 (1-2 in trasferta all'andata, 2-0 in casa al ritorno). Nessuna squadra ha registrato più clean sheet dell'Aston Villa e del Nottingham Forest (sette entrambe) nella Europa League 2025/26, con entrambe che ne hanno collezionate tre nella fase ad eliminazione diretta.