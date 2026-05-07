Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Aston Villa-Nottingham Forest dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming

guida tv

Ritorno della semifinale di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest impegnati oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e il consueto approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League

Dove vedere Aston Villa-Nottigham Forest in tv

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Aston Villa-Nottingham Forest per la semifinale di ritorno di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi. Inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. Dalle 23.45 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

I numeri di Aston Villa e Nottingham Forest

L'Aston Villa è rimasto imbattuto negli ultimi 10 incontri casalinghi contro il Nottingham Forest in tutte le competizioni (7V 3N), successivamente alla sconfitta per 2-0 subita in Premier League nell'ottobre 1994 sotto la guida di Ron Atkinson. Il Nottingham Forest è imbattuto nelle tre partite europee disputate contro squadre inglesi, avendo sempre mantenuto la porta inviolata (2V 1N); l'unico precedente in trasferta dei Reds risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1978/79 ad Anfield contro il Liverpool, terminato 0-0. L'Aston Villa ha vinto le ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee, dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus nella scorsa edizione della Champions League; i Villans hanno inoltre segnato in 31 delle ultime 32 gare giocate al Villa Park in questi tornei, con il pareggio a reti bianche contro i bianconeri come unica eccezione. Il Nottingham Forest punta a raggiungere la terza finale europea della sua storia dopo quelle di Coppa dei Campioni 1978/79 e 1979/80; i Tricky Trees sono stati eliminati in una sola delle ultime 13 doppie sfide a eliminazione diretta dopo aver vinto l'andata, ovvero nella semifinale di Coppa UEFA 1983/84 contro l'Anderlecht. L'Aston Villa mira a raggiungere la seconda finale europea della propria storia dopo quella di Coppa dei Campioni 1981/82; l'ultima squadra a ribaltare una sconfitta all'andata in una sfida europea ad eliminazione diretta contro un'avversaria della stessa nazione è stata l'Atlético Madrid, contro il Barcellona nei quarti di finale della Champions League 2015/16 (1-2 in trasferta all'andata, 2-0 in casa al ritorno). Nessuna squadra ha registrato più clean sheet dell'Aston Villa e del Nottingham Forest (sette entrambe) nella Europa League 2025/26, con entrambe che ne hanno collezionate tre nella fase ad eliminazione diretta.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 7 maggio, le semifinali di ritorno di Europa League, su Sky e in streaming su NOW. Le...

Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa

guida tv

Semifinale d'andata di Europa League con il Nottingham Forest impegnato oggi contro l'Aston...

Dove vedere Braga-Friburgo

guida tv

emifinale d'andata di Europa League con il Braga impegnato oggi contro il Friburgo, alle 21....

Il calendario delle partite di Europa League

GUIDA TV

Su Sky e in streaming su NOW, le semifinali di Europa League live da seguire anche con Diretta...

Italiano: "Oltre le attese, percorso positivo"

bologna

L'allenatore del Bologna analizza il match di Birmingham perso con l'Aston Villa e dà un giudizio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE