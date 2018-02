Inzaghi: "In campo i migliori 11 per qualificarci"

All'andata finì 1-0 per la Steaua Bucarest, la Lazio avrà quindi il compito di ribaltare all'Olimpico la sconfitta subita in Romania. Per i biancocelesti 90 minuti da dentro o fuori, per provare a proseguire il cammino in Europa League e confermarsi dopo il ritorno alla vittoria in campionato contro l'Hellas Verona. A presentare la sfida contro la Steaua c'è, come al solito, Simone Inzaghi. "Dobbiamo affrontare tutte le partite al massimo - ha dichiarato l'allenatore biancoceleste - Questo è un sedicesimo di finale, l'anno scorso abbiamo fatto tanti sacrifici per qualificarci e cercheremo di andare avanti schierando la miglior formazione possibile. Ci sono ancora due allenamenti, dovrò vedere chi ha recuperato meglio dalla partita col Verona. Vogliamo ripetere la stessa prestazione di Bucarest con un risultato differente, dovremo essere udici e fare una partita aggressiva senza subire gol. Per farlo, poi, c'è sempre tempo. Loro sono una squadra molto organizzata, non pensano solo a difendersi ma attaccano alti. Hanno giocatori di qualità, dovremo stare attenti. Il risultato dell'andata ci penalizza, dobbiamo essere aggressivi ma non dobbiamo subire gol perchè poi farne tre diventa difficile. Dobbiamo ragionare in campo. Poi sappiamo che ci saranno più di 10 mila tifosi rumeni, spero che i nostri tifosi si facciano sentire di più".