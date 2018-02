Borini gol, Milan no problem: 1-0 al Ludogorets

Il momento d'oro di Borini

La rete di Borini sottolinea ancora una volta l’ottimo momento di forma dell’ex attaccante del Sunderland. Borini, infatti, ha sempre segnato nelle ultime tre partite in cui ha giocato. Nelle precedenti 28 presenze con la maglia del Milan aveva segnato un solo gol (lo scorso agosto contro lo Shkendija). Borini non segnava con un club in tre gare di fila da marzo 2012 con la maglia della Roma. In questa crescita di Borini c’è sicuramente il contributo di Gattuso, bravo a far sentire importanti tutti i giocatori allo stesso modo, a prescindere dal minutaggio in campo. Dopo la rete del vantaggio, il Milan abbassa leggermente la tensione. Al 27’ cross stupendo di Cicinho, Marcelinho calcia di controbalzo, lo stile è perfetto ma la mira è da rivedere, il tiro termina fuori. Al 35’ Locatelli si addormenta al limite dell’area, Wanderson conquista il pallone, ma il suo tiro debole e centrale viene parato facilmente da Donnarumma. Il primo tempo termina con il Milan in vantaggio. La ripresa inizia invece con una nuova occasione per il Ludogorets: al 56’ Swierczok calcia dopo un errore di Rodriguez, buono il riflesso di Donnarumma. Montolivo, alla sua presenza numero 150 con la maglia del Milan, prova ad addormentare la partita con il possesso palla a centrocampo. In effetti i rossoneri riducono al minimo i pericoli. Gattuso ne approfitta per far giocare chi ha visto meno il campo in questi mesi: entrano Mauri e Kalinic. Il Milan conduce senza problemi il match in porto, battendo il Ludogorets 1-0.