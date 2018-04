La Lazio va a caccia dell’Europa. È tempo di Europa League per la squadra di Simone Inzaghi, che, nel match di andata dei quarti di finale (in campo giovedì alle 21.00 all’Olimpico, ndr), dovrà vedersela con l’ostico Salisburgo, capace di eliminare agli ottavi una delle favorite per la vittoria finale, il Borussia Dortmund.

Inzaghi ritrova Milinkovic e Lulic

Buone notizie arrivano dall’infermeria per l’allenatore della Lazio, che finalmente può ritrovare da titolari due pilastri del suo undici tipo: Senad Lulic e Sergej Milinkovic-Savic. Il bosniaco, che ha saltato le ultime due partite per un’elongazione, tornerà certamente dal primo minuto giovedì; allo stesso modo il centrocampista serbo, che ha disputato l’ultima gara da titolare quasi un mese fa, proprio agli ottavi contro la Dinamo Kiev. Ancora da verificare, invece, le condizioni di Radu, che è alle prese con un fastidioso problema al ginocchio. Se dovesse recuperare, giocherà al fianco di De Vrij e Radu nella difesa bianconceleste, altrimenti sarà Bastos il titolare. A centrocampo sulla destra Basta favorito su Marusic per un posto dal primo minuto. In avanti, infine, al fianco del confermassimo Ciro Immobile giocherà uno tra Luis Alberto e Felipe Anderson: la decisione definitiva di Simone Inzaghi dopo la rifinitura a Formello.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.