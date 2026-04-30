Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Nottingham Forest-Aston Villa per la semifinale d'andata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti; inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.45 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

I numeri di Nottingham Forest e Aston Villa

Il Nottingham Forest è imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe contro l'Aston Villa, tutte in Premier League (2V, 2N), incluso il pareggio per 1-1 del 12 aprile al City Ground. L'ultima vittoria dell'Aston Villa in questo stadio risale al marzo 2019 in Championship, sotto la guida di Dean Smith. Questa sarà la prima semifinale in una delle maggiori competizioni europee tra due squadre inglesi, da quella della Champions League 2008/09 tra Arsenal e Manchester United, vinta dai Red Devils con il punteggio aggregato di 4-1. Il Nottingham Forest ha raggiunto la quarta semifinale della sua storia in una delle maggiori competizioni europee, dopo aver raggiunto questo turno in Coppa dei Campioni nel 1978/79 e nel 1979/80 - conquistando e vincendo la finale in entrambe le occasioni - e nella Coppa UEFA 1983/84, dove fu eliminato dall'Anderlecht con un risultato complessivo di 3-2. Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, l'Aston Villa ha raggiunto una semifinale delle maggiori competizioni europee, dopo quella persa con un punteggio complessivo di 6-2 contro l'Olympiakos nella Conference League 2023/24. In precedenza, l'unica altra apparizione dei Villans tra le migliori quattro di questi tornei risaliva alla Coppa dei Campioni 1981/82, quando eliminò l'Anderlecht. L'Aston Villa ha vinto 11 partite in questa Europa League; solo il Porto nel 2010/11 (12), l'Atlético Madrid nel 2011/12 (13) e il Chelsea nel 2018/19 (12) hanno fatto meglio in una singola edizione della competizione. I Villans arrivano da nove vittorie consecutive nel torneo e l'unica squadra inglese ad aver vinto 10 partite di fila in una delle maggiori competizioni europee è stato il Manchester City, tra maggio 2023 e marzo 2024. Il Nottingham Forest ha subito cinque gol nelle prime due partite di questa Europa League, ma ne ha concessi solo sette nelle 12 successive. Dalla terza giornata della fase a gironi in avanti, solo il Friburgo (0.5) ha subito meno gol in media a gara rispetto ai Reds, che nello stesso periodo hanno subito il minor numero di tiri nello specchio a partita.