LO STATO DI FORMA DELLA LAZIO

Sei punti in campionato e un bel gioco da ritrovare. L'inizio di stagione della Lazio è stato tutt'altro che esaltante, giustificato (almeno in parte) da un uno-due letale da gestire: Napoli e Juve nelle prime giornate, poi due vittorie contro Frosinone ed Empoli, entrambe per 1-0. La Lazio deve ritrovare il bel gioco, i suoi talenti più decisivi devono tornare in forma. Luis Alberto ha segnato un solo gol (contro il Frosinone), ha saltato gran parte del ritiro di Auronzo a causa dell'infortunio dello scorso anno rimediato contro l'Atalanta. Deve entrare in forma e ritrovare la condizione giusta per fare altre magie. Stesso discorso per Milinkovic, reduce dal Mondiale con la Serbia e da un'estate all'insegna del mercato. Dopo voci e interessi vari, il centrocampista è rimasto alla Lazio e alla fine rinnoverà, ma non è ancora entrato in condizione. E Immobile? Un solo gol fin qui (bellissimo, contro il Napoli), poi prestazioni sottotono. Anche lui deve ritrovare la giusta brillantezza, lasciandosi alle spalle i fantasmi della stagione scorsa e la gara contro il Salisburgo. Testa ad una nuova stagione europea.