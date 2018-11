Vincere con il Betis Siviglia per avvicinarsi al meglio al big match contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Dopo il successo all'ultimo respiro in campionato contro l'Udinese, il Milan fa visita al Betis nella quarta giornata del gruppo F di Europa League. I rossoneri, che hanno perso l'andata a San Siro (1-2), vogliono prendersi la rivincita. Gli spagnoli guidano il girone con 7 punti, uno in più della squadra di Gattuso.

La probabile formazione del Milan

L'allenatore rossonero non può contare su Gonzalo Higuain, ancora dolorante alla schiena dopo la sostituzone di Udine. L'argentino proverà a recuperare per la Juventus. Assenti anche Jack Bonaventura e Davide Calabria, oltre ai lungodegenti Biglia, Caldara e Strinic e allo squalificato Castillejo. In porta spazio al portiere di coppa Reina, preferito a Donnarumma. Davanti allo spagnolo dovrebbe essere risparmiato Romagnoli, con Zapata favorito per una maglia dal 1' al fianco di Musacchio. Centrocampo obbligato con Bakayoko e Kessié in mezzo, Borini e Laxalt esterni. Il 3-5-1-1 iniziale che diventerà 3-4-2-1 in fase offensiva, prevede l'impiego di Suso alle spalle di Patrick Cutrone.

Milan (3-5-1-1): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone. All. Gattuso

La probabile formazione del Betis

Qique Setién dovrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto il Milan a San Siro. Occhi puntati sull'ex PSG Giovani Lo Celso, già in gol all'andata, che agirà da mezz'ala nel 3-5-2. Davanti la coppia formata da Sanabria e Leon. La difesa a tre sarà guidata ancora dall'ex Barcellona e Borussia Dortmund, Marc Bartra.

Betis (3-5-2): Lopez; Sidnel, Bartra, Mandl; Firpo, Lo Celso, Carvalho, Canales, Barragan; Sanabria, Leon. All. Setién