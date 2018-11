Il destino del Milan in Europa League si deciderà il 13 dicembre sul caldissimo campo dell'Olympiacos. La squadra di Gattuso si ritrova con gli stessi 7 punti dei greci dopo il sofferto pareggio in casa del Betis, che ha dominato il primo tempo andando in vantaggio con Lo Celso al 12' per poi farsi acciuffare al 17' della ripresa da una punizione di Suso. Con sei titolari diversi rispetto alla disastrosa partita dell'andata e con la difesa a tre, i rossoneri non hanno approcciato la sfida con il coraggio invocato da Gattuso. E, senza grandi idee di gioco, hanno finito per consegnarsi passivamente al Betis (66% di possesso palla prima dell'intervallo), con Cutrone poco servito, Laxalt e Borini surclassati sulle fasce da Tello e Junior Firpo. Alla seconda imbucata, al 12' il Betis ha colpito con Lo Celso, in gol come come a San Siro, e nel quarto d'ora successivo Reina ha rischiato due volte di incassare un'altra rete. Di Calhanoglu, al 35', e' il primo tiro in porta dei rossoneri, che nella ripresa sono decisamente più ordinati e vivaci, approfittando anche del calo del Betis e meritandosi il pareggio siglato da Suso e salvato nel finale da una parata di Reina su Tello. Attimi di paura per il difensore del Milan Mateo Musacchio, portato via in barella dopo uno scontro violento con il compagno di squadra Franck Kessiè nel finale della partita di Europa League contro il Betis. Musacchio ha ricevuto un duro colpo al volto ma dopo essere stato soccorso e portato negli spogliatoi sta meglio, secondo quanto fanno sapere dal Milan.